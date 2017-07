Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick

DEAR, 23 Gennaio 1958 – Sconvolgente

Prima Guerra Mondiale, fronte occidentale. Il Colonnello Dax si trova a dover guidare un già provato 701° Reggimento di Fanteria dell’esercito francese nell’assalto a un presidiatissimo avamposto nemico, con l’ordine di conquistarlo entro 48 ore. Dax sa che si tratta di una missione suicida, ma non può fare altro che obbedire…

A partire dalla battaglia – visivamente potentissima – con cui Orizzonti di gloria si apre, il controllo di Kubrick sul materiale che si trova in mano è totale ed esercitato al meglio. Orizzonti di gloria non è solo il miglior film mai girato sulla Prima Guerra Mondiale, ma è anche uno dei film di guerra più belli in assoluto. Come fece poi anche in Full Metal Jacket, Kubrick mette in scena una pellicola che è una critica all’ideologia militare prima che un apologo pacifista, dandole un ritmo incalzante, che supporta il suo temperamento e la sua rabbia a riguardo.

Era Kirk Douglas a detenere i diritti del romanzo di Humphrey Cobb da cui il film è tratto, e fu lui a scegliere personalmente il regista. In cambio ha offerto la miglior interpretazione della sua carriera, meglio anche della sua seconda collaborazione con Kubrick, tre anni dopo sul set di Spartacus. Al suo fianco ci sono anche George Macready e Adolphe Menjou, che interpretano con freddezza i due “ciechi” generali, personaggi a dire il vero un po’ troppo stereotipati.

Il direttore della fotografia Georg Krause ha fatto un lavoro splendido nel riprendere non solo le rutilanti battaglie, ma anche i momenti di calma prima della tempesta, quando le macchina da presa si muove lungo le trincee per seguire il vagare dei personaggi, chiusi nel loro claustrofobico terrore. E’ quando la macchina da presa si muove, che il film riesce a trasmettere maggiori emozioni, non solo nelle scene di battaglia, ma anche nella tremenda fucilazione con la quale Orizzonti di gloria si chiude.

Titolo: Orizzonti di gloria (Paths of Glory)

Regia: Stanley Kubrick

Sceneggiatura: Stanley Kubrick, Calder Willingham, Jim Thompson

Fotografia: Georg Krause

Interpreti: Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou, George Macready, Wayne Morris, Richard Anderson, Joe Turkel, Christiane Kubrick, Jerry Hausner, Peter Capell, Emile Meyer, Bert Freed, Kem Dibbs, Timothy Carey

Nazionalità: USA, 1957

Durata: 1h. 28′

