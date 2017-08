"Pacific Rim" di Guillermo del Toro

Warner, 11 Luglio 2013 – Anaffettivo

Una breccia nel Pacifico fa arrivare sulla Terra enormi mostri alieni. Per contrastarli vengono costruiti altrettanto enormi robot che sembrano in grado di fermare l’invasione. Quando però i mostri diventano più grandi e aggressivi, tutto sembra perduto. Un pugno di uomini alla guida degli ultimi robot sono l’ultima speranza…

“Mash up” era un’espressione che andava molto di moda agli albori della internet 2.0 e che descrive bene l’operazione Pacific Rim. Travis Beacham e Guillermo del Toro mettono insieme i mostri giapponesi (“kaiju”) e i robot (sullo stile di Mazinga Z), chiamandoli però con il nome tedesco di “Jaeger”. Nel mash up ci finiscono anche un po’ di ecologia di bassa lega e le tematiche di Independence Day, film da cui si attinge a piene mani: disegno di alcuni alieni, personaggi, trama e persino alcune inquadrature sembrano arrivare direttamente dal film di Emmerich.

Con questo materiale di partenza, Beachman e del Toro mettono insieme una storia semplice e dei personaggi che non sono altro che stereotipi. Il centro del film, il suo motivo d’essere – si capisce subito – sono gli scontri tra i mostri e i robot. Non sono importanti la coerenza, i dialoghi, le considerazioni geopolitiche o l’ecologia: quello che è davvero fondamentale sono le botte che si danno, le città distrutte, le urla (di paura e di dolore), il rumore, il disegno dei mostri e il confronto tra i buoni e i cattivi: robot e mostri.

E allora, se questo è il centro del film, di questo bisogna parlare. Ed è proprio su questo che del Toro fallisce. Non che i combattimenti non siano spettacolari: lo sono eccome, ma sono senz’anima. Non ci si emoziona mai nel vedere l’enorme gigante in lega metallica che prende a cazzotti l’enorme cattivissimo alieno. Certo, tecnicamente le scene di combattimento sono ineccepibili: la computer graphic è a livelli altissimi, tanto che sembra di poter sentire la pesantezza del metallo, i muscoli sotto la corazza degli alieni, il caldo dei razzi, i litri di acqua spostati che si scompongono in infinite gocce sul corpo e fluiscono in mille rivoli sul metallo ma davanti a tutto questo dispiegamento di tecnica si rimane indifferenti, quasi in attesa di vedere quale nuovo strabiliante effetto visivo tireranno fuori dal cilindro i tecnici e come Guillermo Navarro fotograferà l’ennesimo titanico scontro notturno.

Non ci sono personaggi secondari cui ci si affeziona, non ci sono luoghi distrutti di cui sentiamo la mancanza: sostanzialmente non ci interessa niente dei grattacieli devastati o del mondo come noi lo conosciamo che sta per finire. Del Toro non riesce a comunicare affettività e calore: tutti i personaggi principali sembrano privi di sentimenti, tutte le loro energie sono concentrate nello sconfiggere gli alieni, non è concessa nessuna distrazione. Perfino la storia tra Becket e Mori, che dovrebbe essere romantica, sembra quasi un rapporto di lavoro. Girato praticamente tutto di notte o con luci artificiali, Pacific Rim sacrifica anche i colori sull’altare della tecnica: perfino il ciuffo blu di Mori a un certo punto scompare.

Quando, dopo due ore di scontri, urla, rumore e mirabolanti disegni generati e animati al computer, la scena che si ricorda con più piacere è la presentazione del personaggio di Mori (un ombrello sotto la pioggia, due carrellate e il volto che si rivela piano piano) si capisce che il progetto Pacific Rim non funziona.

