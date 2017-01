"Resident Evil: Apocalypse" di Alexander Witt

Columbia, 5 Novembre 2004 – Inutile

Quando Alice si sveglia, scopre di Raccoon City è stata completamente devastata dagli zombi nati a causa del virus creato dalla Umbrella Corporation. La ragazza raccoglie il primo fucile che trova per terra e si prepara a dare battaglia, fianco a fianco con un piccolo gruppo di esseri umani che sta cercando una via d’uscita….

Seguito decisamente non richiesto del film di Paul W.S. Anderson che fece tremare le vene ai polsi di migliaia di cinefili due anni fa, Resident Evil: Apocalypse è uno dei più clamorosi sprechi di pellicola cui può capitare di assistere.

Diretto da un esordiente con scarse capacità e scritto dallo stesso Anderson, che di capacità non ne ha mai avute, il film vorrebbe recuperare attinenza con il videogioco da cui ha avuto origine. Così facendo, però, si trasforma ben presto in un accumulo insensato di sparatorie e scazzottate capace di annoiare in pochi minuti anche lo spettatore meglio disposto.

Chi non conosce almeno un po’ il gioco faticherà a capire i personaggi, buoni e cattivi, perché qui nulla di loro ci viene spiegato. Chi non ha visto il primo film difficilmente potrà raccapezzarsi nella confusa trama di questo sequel. Chi spera di vedere Milla Jovovich in azione la vedrà ben poco, anche se Sienna Guillory – che purtroppo è costretta a interpretare una Lara Croft con meno tette – è comunque un bel vedere. Chi spera di vedere un action-movie frenetico e ricco di effetti speciali rimarrà deluso dalla qualità della confezione. Trattasi infatti di film a esclusivo uso e consumo dei ragazzini di ultima generazione, senza inventiva e senza attrattive. E senza senso.

Titolo: Resident Evil: Apocalypse (Id.)

Regia: Alexander Witt

Sceneggiatura: Paul W.S. Anderson

Fotografia: Christian Sebalt, Derek Rogers

Interpreti: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Oded Fehr, Thomas Kretschmann, Sophie Vavasseur, Raz Adoti, Jared Harris, Mike Epps, Sandrine Holt, Matthew G. Taylor, Zack Ward, Stefan Hayes, Iain Glen, Dave Nichols, Geoffrey Pounsett

Nazionalità: USA, 2004

Durata: 1h. 37′