"Resident Evil" di Paul W.S. Anderson

Columbia, 5 Luglio 2002 – Mediocre

In un complesso ipertecnologico vengono condotti bizzarri esperimenti finalizzati allo sviluppo di nuove armi batteriologiche. Quando una di queste viene accidentalmente rilasciata nell’edificio il computer centrale blocca tutte le uscite, sigillando al suo interno le cavie e i tecnici del laboratorio…

Dopo il furto di un misterioso virus (e relativo antidoto), a causa della rottura di una fiala che lo conteneva, tutti i dipendenti del megalaboratorio sotterraneo della Umbrella Corporation si trasformano in zombi affamati di carne umana. Una squadra militare, a cui si aggiungono tre civili tra cui una Jovovich smemorata, viene inviata in loco senza però essere stata avvertita della minaccia. Come se non bastasse, oltre a zombi e a creature modificate geneticamente, a complicare la situazione ci si mette pure il computer centrale della società, che ha un solo scopo: non far diffondere il virus all’esterno, e per questo è disposto anche (e soprattutto) ad uccidere.

Il regista di Resident Evil è lo stesso di Mortal Kombat, e solo questo basterebbe a mettere in fuga chiunque e a terminare qui questa recensione… ma per fortuna sono passati sette anni dalla disgrazia e, dopo Punto di non ritorno (no comment!), Anderson orna niente-popò-di-meno-che come sceneggiatore, oltre che come regista, di un altro film tratto da un videogioco, per l’appunto, questo Resident Evil.

Un prodotto mediocre, con una storia che per fortuna non ha nessuna pretesa moralista, ma che ha il solo scopo di intrattenere seppur con un andamento dei fatti scontato e risaputo che cerca, nelle inevitabili citazioni a Romero, una sorta di aggiornamento sugli zombi con spiegazioni a seguito e cambiamenti dovuti al caso (non più le radiazioni ma un virus a resuscitare i morti), ma che finisce per trasformarsi, per il suo stile e per la sua confezione, in un film incapace di trasmettere brividi e angosce, dove le uniche idee, visive o meno, sono riciclate e viste meglio in altri film (la Jovovich che acquista pian piano la memoria viene dritta dritta da Spy, il laser che affetta da Cube, i mutanti genetici assomigliano ad Alien).

Personaggi senza spessore, interpreti fasulli (anche se la Jovovich è sempre bellissima), musiche roccheggianti, confezione patinata e un finale tirato tanto per le lunghe che ci lascia con l’inesorabile certezza di un seguito. Il pubblico, comunque, ha gradito.

Titolo: Resident Evil (Id.)

Regia: Paul W.S. Anderson

Sceneggiatura: Paul W.S. Anderson

Fotografia: David Johnson

Interpreti: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, Martin Crewes, Colin Salmon, Pasquale Aleardi, Stephen Billington, Anna Bolt, Liz May Brice, Jaymes Butler, Michaela Dicker, Fiona Glascott, Torsten Jerabek

Nazionalità: USA, 2002

Durata: 1h. 40′