"Signs" di M. Night Shyamalan

Buena Vista, 17 Ottobre 2002 – Autoriale

In seguito alla tragica morte della moglie, il reverendo Graham Hess ha una crisi di Fede che lo porta a dedicarsi totalmente alla fattoria nella quale vive insieme ai due figli e al fratello minore. Un giorno, addentrandosi nei campi di fronte casa, scopre misteriosi segni tracciati nel grano…

L’idea di realizzare un film d’impronta intimista utilizzando come scenario un’invasione aliena nascondeva certamente delle insidie. Restare in equilibrio senza finire col ritrovarsi fra le mani un ibrido incompiuto non era impresa facile. Ma M. Night Shyamalan si dimostra autore nel vero senso del termine, come pochi ve ne sono al giorno d’oggi, e confeziona un prodotto personale, coerente e tecnicamente ineccepibile, il cui unico difetto è forse l’artificiosità con cui la sceneggiatura si serve dei propri elementi per risolvere l’intreccio.

La base contestuale è di quelle care al regista de Il Sesto Senso: un gruppo di persone racchiuso in un “microcosmo” isolato dal resto del mondo, una sorta di habitat indipendente dove fronteggiano con le loro sole forze un evento inatteso che ne mette duramente alla prova la tenuta psicofisica, scombinando al contempo certezze e convinzioni. In quest’ambito, Shyamalan si sofferma su tematiche quali la perdita della fede in Dio e della speranza in seguito a un lutto improvviso, portando i personaggi a interrogarsi sulla possibilità che anche ciò che di tragico succede nella vita abbia in sé un significato, un messaggio incomprensibile sul momento ma che può illuminarsi di chiarezza in un secondo tempo. Tutto accade per un motivo, dunque.

Come accennato, alla luce di quello che è l’epilogo del film si arriva ad affermare che gran parte dei personaggi sono caratterizzati in maniera sin troppo mirata, studiata. E per quanto la “funzione risolutrice” di alcuni elementi ad essi legati sia giustificata dal fatalismo che emerge con la morale di fondo, permane una sensazione di artificialità nell’impiego di questi elementi che può infastidire.

Ciò che invece può – e dovrebbe – destare ammirazione, è l’abilità con cui Shyamalan rende palpabile il senso di minaccia e di angoscia che attanaglia i personaggi (e con essi il mondo intero) attraverso la sottrazione visiva, ovvero negando di volta in volta allo spettatore quello che egli si aspetta gli venga mostrato e procrastinando ad oltranza il momento della “rivelazione”, quasi a voler insinuare un dubbio sull’effettiva veridicità di ciò che sta accadendo.

In un momento della storia del cinema in cui, per creare tensione e sorpresa, buona parte dei cineasti non è in grado di prescindere da effetti sonori sparati a tradimento o dall’accumulo massivo di effetti speciali computerizzati, il regista di Philadelphia riesce a tenere il pubblico sull’attenti mediante silenzi, fruscii e misurati movimenti di macchina da presa. Utilizzando con maestria pochi fattori e pur limitando all’essenziale lo spazio scenico entro cui muoversi, Shyamalan sa rendere l’incombenza di una catastrofe mondiale più tangibile e opprimente di quanto un qualsiasi disaster-movie imbottito di tecnologia digitale sia mai riuscito a fare.

Ottimamente sostenuto da un sonoro che diviene vero e proprio strumento narrativo, dalle musiche “hitchcockiane” di James Newton Howard e contrassegnato da alcune sequenze tecnicamente magistrali (su tutte quella che vede i protagonisti rifugiati nella cantina di casa), Signs è un film intriso di vero cinema. Forse si tratta di un cinema (e di un autore) che non tutti sono pronti ad accettare e apprezzare fino in fondo, ma per quanto manchi di un qualcosa che le consenta un definitivo salto di qualità, questa è una pellicola capace di impartire una solida lezione di linguaggio cinematografico.

Titolo: Signs (Id.)

Regia: M. Night Shyamalan

Sceneggiatura: M. Night Shyamalan

Fotografia: Tak Fujimoto

Interpreti: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin, Abigail Breslin, Cherry Jones, M. Night Shyamalan, Lanny Flaherty, Patricia Kalember, Marion McCorry, Merritt Wever, Michael Showalter, Ted Sutton, Kevin Pires, Clifford David

Nazionalità: USA, 2002

Durata: 1h. 46′

Percorsi Tematici