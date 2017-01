"Sopravvissuto - The Martian" di Ridley Scott

20th Century Fox, 1 Ottobre 2015 – Pionieristico

In missione su Marte, lo scienziato Mark Watney viene creduto morto durante una tempesta e abbandonato dal resto dell’equipaggio. Risvegliatosi da solo sul pianeta, dovrà impegnarsi al meglio per sopravvivere e riuscire a mettersi in contatto con la NASA…

Diciamocelo, nello spazio Ridley Scott sa dare il meglio di sé. Sopravvissuto – The Martian, nonostante la distribuzione italiana ci si sia messa d’impegno per smorzarne i contenuti e tranquillizzare tutti già dal titolo, coniuga immagini raffinate e divertente intrattenimento. Anche aspettandosi il miglior Scott di sempre, dimenticando che gli ultimi tentativi avevano portato all’inutile Prometheus, di certo non era facile immaginare un’odissea di luce e polvere che alla solitudine e al terrore preferisce la fermezza della mente e l’ironia. Sì, perché questo nuovo Scott prende in consegna la missione di Andy Weir, autore del libro L’uomo di Marte, tira forte il filo della credibilità tendendolo per bene e non cede mai alla tentazione dell’assurdo.

La retorica non manca, soprattutto quando alla prima parte del film – intimista e ingegnosa – subentra la seconda più corale e incentrata sulla missione di salvataggio, ma a farle da contraltare c’è la sceneggiatura del bravo Drew Goddard, che evita il rischio di arrovellarsi in presunti tecnicismi per godere di pause e battute gustose. A uscirne è un Matt Damon impeccabile, elogio concreto allo spirito pionieristico dell’uomo, senza fronzoli né contorte elucubrazioni ma semplicemente in linea con tutte le virtù del pensiero scientifico. Accanto a lui un cast di tutto rispetto con Jessica Chastain, Kate Mara, Michael Peña, Jeff Daniels, e Sean Bean che si prende in giro citando Il Signore degli Anelli.

Protagonista indiscussa è però la scenografia. Si dice che la sabbia del set sia stata ricavata dalla miscela di tre tipi differenti di terra per ottenere un colore più fedele possibile a quello del pianeta rosso, e che il green screen fosse il più grande mai usato su un set cinematografico. Polvere, luce e tempeste sono le più esaltanti tra le presenze di questo film, un amalgama geniale che rapisce lo sguardo e mai lo annoia in più di due ore di durata.

Non ha senso indagare sulla fedeltà realistica delle soluzioni cercate dal protagonista per sopravvivere in un ambiente tanto ostile, poiché la sensazione che si respira in The Martian è quella di una nuova idea di fantascienza, in cui allo spazio inesplorato e buio si sostituisce la luce fiduciosa della mente umana che può esplorare, comprendere e organizzare. L’amore per la scoperta si fa più forte del timore della sconfitta e, infine, Sopravvissuto è uno dei pochissimi casi in cui la ricerca di completezza del singolo uomo non va a deragliare nella nostalgia della coppia amorosa ma cresce e si alimenta della ricerca scientifica.

Titolo: Sopravvissuto – The Martian (The Martian)

Regia: Ridley Scott

Sceneggiatura: Drew Goddard

Fotografia: Dariusz Wolski

Interpreti: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, Sean Bean, Kate Mara, Sebastian Stan, Aksel Hennie, Chiwetel Ejiofor, Mackenzie Davis, Donald Glover, Nick Mohammed, Chen Shu, Eddy Ko

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 2h. 20′

