"Prometheus" di Ridley Scott

20th Century Fox, 14 Settembre 2012 – Maldestro

Un team di scienziati, guidato dagli archeologi Elizabeth Shaw e Charlie Holloway, parte per un pianeta lontano per scoprire le origini della specie umana. La spedizione si tramuta presto in un incubo, e ha inizio a una lotta disperata per la salvezza della razza umana…

Sin da quando si iniziò a parlare di Prometheus, gli appassionati di capolavori quali Alien e Blade Runner avevano iniziato a sperare in un ritorno di Ridley Scott alla grande fantascienza. Dispiace verificare che questa impressione si sia rivelata erronea e assolutamente non all’altezza delle aspettative.

L’elemento più riuscito di Prometheus è indubbiamente l’interpretazione di Michael Fassbender, che riesce sempre a dimostrarsi “la cosa migliore” dei film a cui partecipa: nei panni dell’androide David, l’attore irlandese riesce ad allineare ingenuità bambinesca, crudeltà subdola e sottile ironia mantenendosi sempre credibile. Accanto a lui, troviamo una Noomi Rapace ancora poco a suo agio nel cinema hollywoodiano e una Charlize Theron che, pur recitando col pilota automatico, riesce comunque a creare un personaggio interessante ed enigmatico. L’anonimo Logan Marshall-Green rimane poco impresso nonostante si tratti di un protagonista importante, mentre nel cast di contorno si fa notare un esuberante Idris Elba. Ci si chiede invece che senso abbia ingaggiare Guy Pearce per fargli interpretare un novantenne truccato come il Dracula di Coppola, con tanti caratteristi disponibili…

Il comparto visivo del film, pur rimandando in larga parte ad Alien, è comunque di buon livello, e regala diversi momenti scenografici e spettacolari, sottolineati dalla bella fotografia di Dariusz Wolski. Il vero, enorme problema è però la sceneggiatura di Damon Lindelof e Jon Spaihts, un maldestro pastrocchio pieno zeppo di buchi, che semina una serie di misteri durante il corso della pellicola senza poi preoccuparsi di spiegarne alcuno, mentre i temi esistenziali che avrebbero dovuto essere la caratteristica principale dell’opera restano appena abbozzati: il tutto viene rimandato a un eventuale sequel, e così la gestione dell’intreccio ricorda il pilot di una serie televisiva piuttosto che un film compiuto.

Prometheus è inoltre troppo distante da Alien per esserne un prequel, ma anche troppo vicino per apparire come un prodotto a sé stante. Non c’è dubbio che Scott sia stato attirato da elementi quali il rapporto padre/figlio e creatore/creatura, da lui già ampiamente affrontati in passato, ma anche questi vengono trattati in maniera assolutamente superficiale e banale. Si tratta indubbiamente della più grande debolezza di un film che, con uno script migliore, non sarebbe certo arrivato ai livelli degli storici sci-fi di Scott ma avrebbe potuto quantomeno avvicinarcisi, Così, siamo invece più dalle parti di Punto di non ritorno.

Titolo: Prometheus (Id.)

Regia: Ridley Scott

Sceneggiatura: Jon Spaihts, Damon Lindelof

Fotografia: Dariusz Wolski

Interpreti: Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Logan Marshall-Green, Sean Harris, Rafe Spall, Emun Elliott, Benedict Wong, Kate Dickie, Branwell Donaghey, Vladimir Furdik, C.C. Smiff

Nazionalità: USA – Regno Unito, 2012

Durata: 2h. 04′