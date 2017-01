Suspiria di Dario Argento

P.A.C., 1 Febbraio 1977/QM Stardust-Videa, 30 Gennaio 2016 – Suggestivo

Susy è una studentessa statunitense a Friburgo per frequentare la celebre scuola di danza. La notte del suo arrivo, durante una tempesta, assiste alla crisi di una ragazza che grida parole incomprensibili prima di fuggire dalla scuola. Presto si scoprirà che la ragazza è stata uccisa, e una serie di misteriosi accadimenti sta per verificarsi…

Nel momento più fortunato della sua carriera Dario Argento, osannato talento nostrano, realizza quello che si potrebbe definire il film giusto al momento giusto, riuscendo laddove molti falliscono, cioè nella riconferma. Dopo un’opera di grande successo come Profondo rosso e una maturazione artistica che lo aveva reso padrone di un genere all’epoca molto in voga, sarebbe stato comodo per il regista romano ripetersi con film sulla scia dei precedenti. Con Suspiria, Argento segna invece il suo ingresso di prepotenza nel cinema dell’orrore nudo e crudo, privo di qualsivoglia contaminazione thriller, sterzando verso una libertà artistica assoluta che si spinge ai limiti della razionalità. Gli sforzi di sceneggiatura sono infatti minimi: l’idea di base è ispirata al romanzo Suspiria de profundis di Thomas De Quincey, da cui l’archetipo delle tre madri che andranno a comporre la trilogia argentiana, mentre nello svolgimento è forte l’influenza del misconosciuto Gli orrori del liceo femminile.

Alla fotografia Argento recluta Luciano Tovoli, già collaboratore di Antonioni, ma estraneo al genere horror, grazie al quale ottiene risultati stupefacenti mediante l’utilizzo di una gamma cromatica potente, di cui si ricordano soprattutto le infinite tonalità di rosso e di blu. Fin dalla prima sequenza in aeroporto, appare immediato quanto Suspiria sia un film d’atmosfera che si fa estetica pura in quei passaggi in cui si abbandona definitivamente la ratio narrativa, elevandosi a esperienza sensoriale totale. Sul fronte registico emerge un divertimento nella spettacolarizzazione della morte, marchio di fabbrica di Argento, che qui ben si combina con l’armonia globale dove la sperimentazione, a tratti vagamente naïf, si amalgama all’atmosfera rarefatta del collegio.

Lo spunto narrativo che regge esilmente l’opera viene furbamente nascosto da un clima suggestivo e tetro, dove l’estetica baroccheggiante ipnotizza e confonde, accompagnata dalle storiche musiche dei Goblin, un misto tra suoni e sospiri. Le sensazioni evocate dalla potenza sensoriale rimangono indelebili nello spettatore che, avvolto in un demoniaco turbinio di luci e musica, ne esce frastornato, ma indubbiamente affascinato. Fanno il loro dovere anche gli attori che, ben caratterizzati e collocati in un contesto di mistero e sospetto, si pongono come figure di un arcano gioco di ambiguità attorno alla candida Jessica Harper. L’incubo culmina in un finale vorticoso tra i misteriosi cunicoli del collegio e si disperde piuttosto esilmente e in modo sbrigativo, seppure all’insegna di buoni effetti speciali. Più tardi nella carriera del regista, l’equilibrio si spezzerà e la magia si perderà, ma Suspiria sopravvivrà avvolto da una diabolica aura rossa, conservando un fascino immortale frutto di un’anima che ancora respira, anzi: sospira.

Titolo: Suspiria

Regia: Dario Argento

Sceneggiatura: Dario Argento, Daria Nicolodi

Fotografia: Luciano Tovoli

Interpreti: Jessica Harper, Stefania Casini, Joan Bennett, Alida Valli, Flavio Bucci, Miguel Bosé, Udo Kier, Renato Scarpa, Margherita Horowitz, Barbara Magnolfi, Susanna Javicoli, Eva Axén, Jacopo Mariani, Rudolf Schündler, Giuseppe Transocchi, Giovanni Di Bernardo, Renata Zamengo

Nazionalità: Italia, 1977

Durata: 1h. 38′

Percorsi Tematici