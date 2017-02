"Profondo rosso" di Dario Argento

Cineriz, 7 Marzo 1975 – Vuoto

Una medium viene uccisa in casa propria, una notte. È solo il primo di una serie di sanguinari delitti sui quali si trovano ad indagare un musicista ed una giornalista…

Quarta regia di Dario Argento, è probabilmente la più nota pellicola da lui diretta, ma di certo non la migliore. Dopo la “trilogia degli animali” (L’uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio), Argento si convince di non aver bisogno di una sceneggiatura davvero efficace perché a spaventare gli spettatori bastano gli effetti gore e una musica azzeccata. Il successo commerciale e lo status di cult-movie che questo horror appena sufficiente ha saputo raggiungere gli danno ragione.

L’impianto scenico della pellicola è di gran lunga più importante della costruzione dei personaggi, ed il modo efferato in cui avvengono gli omicidi sembra voler nascondere l’assoluta inverosimiglianza della soluzione ideata per la trama gialla. Eppure, Argento sa muovere la macchina da presa e riesce in alcuni momenti a far trattenere il fiato agli spettatori, prima di sprecare tutto facendo sprizzare in aria fiumi di sangue finto. Ma, chiaramente, c’è un pubblico che è lì proprio per quello, ed è stato questo pubblico a decretare il successo della pellicola. Peccato, perché in seguito Argento si è più volte adagiato su questo successo, realizzando spesso horror sconclusionati che si affidavano completamente al “profondo rosso” del sangue.

Titolo: Profondo rosso

Regia: Dario Argento

Sceneggiatura: Dario Argento, Bernardino Zapponi

Fotografia: Luigi Kuveiller

Interpreti: David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia, Macha Méril, Eros Pagni, Giuliana Calandra, Piero Mazzinghi, Glauco Mauri, Clara Calamai, Aldo Banamano, Liana Del Balzo, Vittorio Fanfoni, Dante Fioretti, Geraldine Hooper

Nazionalità: Italia, 1975

Durata: 2h. 06′