The Lobster di Yorgos Lanthimos

Good Films, 15 Ottobre 2015 – Claustrofobico

In un mondo distopico, chi non ha un partner viene trasferito in un hotel dove ha 45 giorni per trovarlo tra gli altri ospiti della struttura. In caso contrario, sarà trasformato in un animale a sua scelta. Prima del termine del tempo David fugge e si unisce ai ribelli, tra i quali è però vietato innamorarsi…

L’amore e l’uomo: di questo rapporto complesso e inspiegabile cerca di dare una sua visione il regista greco Yorgos Lanthimos. C’è chi si accontenta, pur di non restare solo, chi lotta per avere più tempo nella speranza di trovare qualcuno simile a sé, e c’è chi si innamora davvero ed è disposto a qualsiasi sacrificio pur di restare con la donna che ama. The Lobster vuole essere un film sull’amore, su tutti gli amori possibili: un obiettivo forse un po’ troppo ambizioso, che infatti non sempre il film riesce a raggiungere.

Non ci sono giudizi, nel film di Lanthimos, ma solo una fredda esposizione di fatti resi complessi dalla natura umana ma mai giudicati. L’amore stesso che sboccia (oppure no) è qualcosa che succede e che non può essere né imposto da regole e principi né negato a prescindere da altre regole. The Lobster vorrebbe essere un inno all’individualità troppo spesso condizionata da regole e convenzioni che ci costringono a essere o ad apparire come gli altri (o la società) si aspettano. Purtroppo, però, tutto il discorso viene affogato in un mondo distopico che è fin troppo ben descritto, troppo ricco di dettagli che spesso distraggono dal significato profondo, e che lasciano lo spettatore in balia di tanti particolari che non fanno altro che rinforzare un concetto che però era già chiaro di suo.

Candidato agli Oscar 2017 per la migliore sceneggiatura originale, The Lobster ha -più che altro – un grande soggetto, mentre la sceneggiatura raramente prende il volo. Non che manchino le idee, anzi: forse ce ne sono fin troppe, ma i dialoghi spesso sono fuori fuoco e poco incisivi, mentre lo svolgersi della storia è a volte meccanico. La regia fredda e algida, gli ambienti umidi e cupi, l’atmosfera impositiva, non aiutano una pellicola che avrebbe bisogno di più respiro. Lanthimos predilige riprese strette, quasi a evidenziare anche con il poco spazio fisico dell’inquadratura quanto la società in cui è ambientato il film sia claustrofobica e si aspetti qualcosa di preciso dai personaggi.

In questo quadro d’insieme, ci sono però eccellenze che è difficile non notare: il soggetto – come già accennato – è ai limiti del geniale. L’idea di un mondo distopico in cui chi non riesce a trovare un compagno viene trasformato in un animale è originale e realizzata in modo da rendere il tutto credibile. Gli attori sono quasi tutti in parte: la migliore è Rachel Weisz, ma anche un imbolsito Colin Farrell dà fisicità a una parte difficile. Meno brava invece Léa Seydoux, che raramente trasmette qualcosa diverso dall’indifferenza o dal freddo calcolo.

The Lobster è un film ambizioso riuscito solo a metà, che appare freddo e distaccato, come un’opera d’arte di cui si capisce l’intenzione ma nella quale manca l’anima e che non riesce ad arrivare al cuore dello spettatore.

Titolo: The Lobster (Id.)

Regia: Yorgos Lanthimos

Sceneggiatura:Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou

Fotografia: Thimios Bakatakis

Interpreti: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia Colman, Ashley Jensen, Ariane Labed, Angeliki Papoulia, John C. Reilly, Léa Seidoux, Michael Smiley, Ben Whishaw

Nazionalità: Grecia – Irlanda – Olanda – Regno Unito – Francia, 2015

Durata: 1h. 59′

