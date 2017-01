Oscar 2017: le nomination

Los Angeles, 24 Gennaio 2017

Ecco l’elenco dei film nominati per i premi Oscar 2016, l’89ª edizione degli Academy Awards, che saranno assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts & Science durante una cerimonia condotta da Jimmy Kimmel al Dolby Theatre di Hollywood nel corso della notte tra il 26 e il 27 febbraio 2017…

Miglior film: Arrival di Denis Villeneuve, Barriere di Denzel Washington, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, Hell Or High Water di David Mackenzie, Il diritto di contare di Theodore Melfi, La La Land di Damien Chazelle, Lion di Garth Davis, Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, Moonlight di Barry Jenkins.

Miglior regia: Denis Villeneuve per Arrival, Mel Gibson per La battaglia di Hacksaw Ridge, Damien Chazelle per La La Land, Kenneth Lonergan per Manchester by the Sea, Barry Jenkins per Moonlight.

Miglior attore protagonista: Casey Affleck in Manchester by the Sea, Andrew Garfield in La battaglia di Hacksaw Ridge, Ryan Gosling in La La Land, Viggo Mortensen in Captain Fantastic, Denzel Washington in Barriere.

Miglior attrice protagonista: Isabelle Huppert in Elle, Ruth Negga in Loving, Natalie Portman in Jackie, Emma Stone La La Land, Meryl Streep in Florence.

Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali in Moonlight, Jeff Bridges in Hell Or High Water, Lucas Hedges in Manchester by the Sea, Dev Patel in Lion, Michael Shannon in Animali notturni.

Miglior attrice non protagonista: Viola Davis in Barriere, Naomie Harris in Moonlight, Nicole Kidman in Lion, Octavia Spencer in Il diritto di contare, Michelle Williams in Manchester by the Sea.

Miglior sceneggiatura originale: Taylor Sheridan per Hell Or High Water, Damien Chazelle per La La Land, Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou per The Lobster, Kenneth Lonergan per Manchester by the Sea, Mike Mills per 20th Century Women.

Miglior sceneggiatura non originale: Eric Heisserer per Arrival, August Wilson per Barriere, Allison Schroeder e Theodore Melfi per Il diritto di contare, Luke Davies per Lion, Barry Jenkins per Moonlight.

Miglior fotografia: Bradford Young per Arrival, Linus Sandgren per La La Land, Greig Fraser per Lion, James Laxton per Moonlight, Rodrigo Prieto per Silence.

Miglior lungometraggio di animazione: Kubo e la spada magica di Travis Knight, Oceania di John Musker & Ron Clements, La mia vita da Zucchina di Claude Barras, La tartaruga rossa di Michael Dudok de Wit, Zootropolis di Rich Moore.

Miglior lungometraggio documentario: Fuocoammare di Gianfranco Rosi, I Am Not Your Negro di Raoul Peck, Life, Animated di Roger Ross Williams, OJ: Made in America di Ezra Edelman, 13th di Ava DuVernay.

Miglior film in lingua straniera: Land of Mine di Martin Zandvliet, En man som heter Ove di Hannes Holm, Il cliente di Asghar Farhadi, Tanna di Martin Butler & Bentley Dean, Vi presento Toni Erdmann di Maren Ade.

Migliori musiche originali: Mica Levy per Jackie, Justin Hurwitz per La La Land, Dustin O’Halloran & Hauschka per Lion, Nicholas Britell per Moonlight, Thomas Newman per Passengers.

Miglior canzone originale: “Audition” da La La Land, “Can’t Stop the Feeling” da Trolls, “City of Stars” da La La Land, “The Empty Chair” da Jim: The James Foley Story, “How Far I’ll Go” da Oceania.

Miglior montaggio: Joe Walker per Arrival, John Gilbert per La battaglia di Hacksaw Ridge, Jake Roberts per Hell Or High Water, Tom Cross per La La Land, Nat Sanders & Joy McMillon per Moonlight.

Migliori effetti speciali visivi: Deepwater Horizon, Doctor Strange, Il libro della giungla, Kubo e la spada magica, Rogue One.

Miglior makeup: En man som heter Ove, Star Trek Beyond, Suicide Squad.

Migliori scenografie: Arrival, Animali fantastici e dove trovarli, Ave, Cesare!, La La Land, Passengers.

Migliori costumi: Allied, Animali fantastici e dove trovarli, Florence, Jackie, La La Land.

Migliori effetti sonori: Arrival, Deepwater Horizon, La battaglia di Hacksaw Ridge, La La Land, Sully.

Miglior missaggio del sonoro: Arrival, La battaglia di Hacksaw Ridge, La La Land, Rogue One, 13 Hours.

Miglior cortometraggio: Ennemis Intérieurs, La femme et le TGV, Silent Nights, Sing, Timecode.

Miglior cortometraggio d’animazione: Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, Pearl, Piper.

Miglior cortometraggio documentario: Extremis, 4.1 Miles, Joe’s Violin, Watani: My Homeland, The White Helmets.