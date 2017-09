"The Nice Guys" di Shane Black

Lucky Red, 1 Giugno 2016 – Spassoso

Un investigatore privato e un detective picchiatore si trovano casualmente a lavorare insieme a uno strano caso: una giovane attrice è scomparsa subito dopo che il suo fidanzato regista è stato ucciso, e una diva del cinema porno è morta in un misterioso incidente stradale. Niente è quel che sembra…

Dopo la parentesi di Iron Man 3, con The Nice Guys il regista-sceneggiatore Shane Black torna, con successo, al suo genere preferito: il buddy movie. Come nei precedenti Arma letale (da lui solo sceneggiato) e Kiss Kiss Bang Bang, il nuovo film di Black propone una mal assortita coppia di detective che si trovano forzatamente a collaborare. Il film è ambientato nell’affascinante Los Angeles di fine anni 70, e le vicende ruotano intorno al mondo del cinema, della politica e dell’industria automobilistica.

The Nice Guys è una divertente commedia d’azione che funziona grazie a una brillante sceneggiatura e soprattutto all’ottima coppia di protagonisti. Ryan Gosling e Russell Crowe – esilarante il primo, fisico e un po’ imbolsito il secondo – si sono calati perfettamente nei panni dell’imbranato e del picchiatore, dandosi man forte nei dialoghi brillanti e nelle gag spassose. I loro sono due personaggi agli antipodi e una coppia scombinata, ma grazie alle interpretazioni di Gosling e Crowe funzionano alla perfezione sullo schermo. Se la coppia funziona, però, è merito anche alla terza protagonista, la figlia adolescente di Gosling, interpretata dalla giovanissima Angourie Rice. La ragazzina, brillante e curiosa, fa da collante tra i due uomini; protettiva verso il padre e capace di contenere la violenza dell’altro, partecipa attivamente alle indagini, rivelandosi la più perspicace del trio.

Tra risse, improbabili cadute da finestre o lungo una collina, tuffi in piscina e incontri casuali, i tre lentamente sbrogliano la matassa di questo intreccio di eventi complicati, anche se più che scovare indizi ci cadono sopra: il personaggio di Gosling in particolare, piombando letteralmente sulle prove. Attorno a loro si muovono killer spietati, personaggi loschi come l’ufficiale del Dipartimento di Giustizia che assolda i due investigatori perché ritrovino la figlia ma che ha in realtà altri obiettivi. La donna è interpretata da Kim Basinger, che nel film ha solo un breve cameo ma si ritrova con Russell Crowe vent’anni dopo L.A. Confidential.

Si ride spesso e di gusto, guardando The Nice Guys, ma il film non è una banale commedia, anzi. Nonostante la comicità esteriore ed eventi spesso assurdi e improbabili, si insinua un sottotesto interessante: la corruzione politica, il potere dell’industria automobilistica, i danni all’ambiente dovuti alla cementificazione selvaggia. Shane Black ha fatto centro nello scrivere e dirigere una commedia spassosa e nel sapere individuare degli ottimi protagonisti.

Titolo: The Nice Guys (Id.)

Regia: Shane Black

Sceneggiatura: Shane Black, Anthony Bagarozzi

Fotografia: Philippe Roussellot

Interpreti: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley, Kim Basingger, Yaya DaCosta, Keith David, Beau Knapp, Lois Smith, Murielle Telio, Gil Gerard, Daisy Tahan, Jack Kilmer, Lance Valentine Butler

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 1h. 56′

