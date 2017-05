Ufficiale e Gentiluomo di Taylor Hackford

Cic, 14 Gennaio 1983 – Convincente

Scuola Ufficiali della Marina degli Stati Uniti. Dopo 4 delle 13 durissime settimane di addestramento, il cadetto Zack Mayo incontra Paula Pokrifki, operaia in una fabbrica della zona, e se ne innamora. Ma la loro relazione è tutt’altro che facile…

«Ci sono solo due cose che vengono da dove vieni tu: i tori e le checche, e io non vedo le corna…» Questo è uno dei più famosi insulti che il Sergente istruttore interpretato in Ufficiale e gentiluomo da Louis Gossett Jr rivolge ai suoi allievi, un insulto talmente tipico dei campi di addestramento militare da essere ripreso cinque anni dopo dal Kubrick di Full Metal Jacket. In effetti, si potrebbe azzardare un parallelo tra l’addestramento raccontato nella prima parte del film di Kubrick e quello qui narratoci da Taylor Hackford. In entrambe le pellicole, infatti, il Sergente istruttore tratta i suoi allievi come degli esseri informi di nessun valore e dalla personalità nulla; in entrambe le pellicole l’addestramento è probante dal punto di vista fisico quanto da quello psicologico e alla fine c’è sempre qualcuno che non ce la fa.

Il tono dei due film è però completamente diverso: Ufficiale e Gentiluomo è un melodramma sentimentale che esalta il potere morale della disciplina militare, proprio la stessa che nella sua pellicola Kubrick demoliva. In più, nel film di Hackford è evidente come sotto la scorza da bastardo – quasi una maschera che si deve indossare – il Sergente istruttore abbia una sorta di affetto paterno nei confronti degli allievi ufficiali: li torchia fin quasi a farli scoppiare perché deve riuscire a plasmarli completamente, non può permettersi di mandare avanti dei cadetti non perfettamente addestrati, ma non dimentica mai che quelli che ha di fronte sono solo dei ragazzi, spesso provenienti da situazioni difficili. Proprio come il protagonista.

La storia d’amore tra Mayo e Paula sembra arrivare da un Harmony d’altri tempi (d’altra parte lo sceneggiatore è quello di Laguna blu), e gli sviluppi dello script sono quanto di più prevedibile sia stato avvistato in un cinema negli ultimi trent’anni. Eppure, il solito Richard Gere che pare imbalsamato e una Debra Winger vigorosa ma capace di momenti di dolcezza riescono a scaldare i cuori e rendere il film efficace. Su tutto il cast, però, giganteggia – una tantum – Louis Gossett Jr, che portò a casa un meritatissimo premio Oscar.

Titolo: Ufficiale e gentiluomo (An Officer and a Gentleman)

Regia: Taylor Hackford

Sceneggiatura: Douglas Day Stewart

Fotografia: Donald Thorin

Interpreti: Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr, David Keith, Lisa Blount, Robert Loggia, Lisa Eilbacher, Tony Plana, Harold Sylvester, David Caruso, Victor French, Grace Zabriskie, Tommy Petersen, Mara Scott-Wood, David Greenfield

Nazionalità: USA, 1982

Durata: 1h. 58′

Percorsi Tematici