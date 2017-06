Wonder Woman di Patty Jenkins

Warner, 1 Giugno 2017 – Imperfetto

Cresciuta nell’Isola Paradiso di Themiscyra, nascosta nel Mar Mediterraneo, Diana viene addestrata per diventare la migliore delle Amazzoni. Sarà infatti lei a dover contrastare il dio della Guerra Ares, quando giungerà il momento dello scontro. E il momento giunge nel pieno della Prima Guerra Mondiale…

Prendete un’attrice fuori parte, una regista totalmente inesperta coi film d’azione ad alto budget, effetti speciali ridicoli, un personaggio difficile da rispettare e uno sceneggiatore che esordisce sul grande schermo. La ricetta perfetta per un roboante insuccesso, e non sarebbe stato certo il primo, in casa DC Comics. Invece, sorprendentemente, Wonder Woman ha un cuore che batte al di sopra dei suoi (tanti) difetti.

Superare l’impatto visivo della prima parte non è facile, tra chroma key usciti dagli anni 40, amazzoni strappate alle passerelle della settimana della moda e una città che sfida (involontariamente) le leggi della fisica. Ma gli autori giocano abilmente con l’evoluzione che il personaggio ha avuto nel corso della sua lunga vita fumettistica e lei che conserva la giusta ingenuità nel rapportarsi col mondo esterno.

La regista Patty Jenkins (Monster) gestisce bene le belle coreografie di combattimento e si muove con agilità negli scenari bellici, ma soccombe ai dozzinali dialoghi sull’amore che costellano alcuni momenti della pellicola. Quando però le scene riguardano i personaggi invece dei loro sentimenti, allora il racconto si fa interessante e le musiche si dimostrano un ottimo supporto a sceneggiatura e regia.

L’idea migliore del film, comunque, è di elevare il personaggio alla dimensione mitica che le compete: l’avversario non è un semplice uomo – nemmeno super – ma il dio della guerra in persona, e questo basta a far capire quanto Wonder Woman sia potente, nonostante lei stessa non se ne renda ancora ben conto e nonostante lo scontro finale a base di giochi di luce degni di Grosso guaio a Chinatown.

Wonder Woman è tutt’altro che un film ben riuscito e non lo si può certo definire divertente rispetto ai giocattoloni Marvel. Per una volta, però, il prendersi sul serio dei film DC trova buona presa su personaggi e ambientazione. Un barlume di speranza per il futuro di questo universo cinematografico, ancora c’è.

Titolo: Wonder Woman (Id.)

Regia: Paty Jenkins

Sceneggiatura: Allan Heinberg

Fotografia: Matthew Jensen

Interpreti: Gal Gadot, Chris Pine, Danny Huston, Elena Anaya, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Lucy Davis, Ewen Bremner, Eugene Brave Rock, Saïd Taghmaoui, Doutzen Kroes, Mayling Ng, Eleanor Matsuura, Samantha Jo, Jacqui-Lee Pryce, Brooke Ence, Madeleine Vall, Hari James

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 2h. 21′

