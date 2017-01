"Zona d'ombra" di Peter Landesman

Sony, 21 Aprile 2016 – Blando

Esaminando il cadavere di un ex giocatore di football americano, un neuropatologo scopre tanti danni cerebrali da concludere che la causa della morte sono stati i tanti colpi alla testa subiti giocando, che hanno provocato ciò che lui chiama Encefalopatia Traumatica Cronica. Ovviamente la comunità del football lo osteggia…

Ben prima di arrivare nei cinema italiani, Zona d’ombra era salito alla ribalta delle cronache in occasione dell’annuncio delle nomination agli ultimi Oscar. E’ infatti questo il film da cui è partita la campagna di boicottaggio #OscarSoWhite, non a caso fomentata dalla moglie del suo protagonista. Ma polemiche a parte, Zona d’ombra è un film dalla confezione modesta e dalla narrazione piatta, e che per quanto racconti una vicenda poco nota e un aspetto ancor meno noto del mondo del football americano, tutto sommato può realmente interessare solo chi è già di suo interessato a questo sport.

Basato su un articolo pubblicato nel settembre 2009, sette anni dopo lo svolgersi degli eventi ma due mesi prima che la NFL riconoscesse ufficialmente la correttezza delle analisi del protagonista, Zona d’ombra procede lento e prevedibile (anche per colpa del reale svolgersi degli eventi) ma ha il grande pregio di rendere perfettamente comprensibile la situazione clinica che il protagonista si trova a studiare. Evidentemente la chiarezza espositiva nel raccontare storie realmente accadute è una buona capacità del Landesman sceneggiatore, che però si dimostra ancora una volta un regista troppo anonimo per suscitare emozioni nello spettatore.

Will Smith – a sentir molti il primo degli esclusi agli Oscar – è sì bravo a fingere l’accento nigeriano del suo personaggio, ma talmente inespressivo da dare la sensazione di osservare gli eventi senza che davvero gli importino, col risultato di sommarsi a una regia senza guizzi aumentando così la freddezza della pellicola. Perché se è vero che il ritmo compassato e la messinscena controllata sono adeguati a ciò che Zona d’ombra racconta, di certo non lo è la sua totale aridità emotiva.

Titolo: Zona d’ombra – Una scomoda verità (Concussion)

Regia: Peter Landesman

Sceneggiatura: Peter Landesman

Fotografia: Salvatore Totino

Interpreti: Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw, Arliss Howard, Paul Reiser, Luke Wilson, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Mike O’Malley, David Morse, Albert Brooks, L. Scott Caldwell, Hill Harper, Richard T. Jones, Eddie Marsan, Stephen Moyer, Bitsie Tulloch, Matthew Willig

Nazionalità: Regno Unito – USA – Australia, 2015

Durata: 2h. 03′

