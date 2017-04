"Automata" di Gabe Ibáñez

Eagle Pictures, 26 Febbraio 2015 – Scriptato

In un futuro postapocalittico, in cui sono i robot a svolgere gran parte delle mansioni prima delegate all’uomo, l’agente assicurativo Jacq Vaucan si trova a indagare su alcuni robot apparentemente difettosi, scoprendo che l’anomalia è invece ben più di un bug di programmazione…

Ci sono film entrati di diritto nella storia del cinema; opere che nell’immaginario collettivo rappresentano lo stato dell’arte, la filosofia, la summa di ogni singola componente caratterizzante un lungometraggio: musica, scenografia, copione, regia, attori… con il risultato di creare nello spettatore un rapporto che si rivela una vera e propria esperienza. Uno di questi è indubbiamente Blade Runner, cui ha voluto ispirarsi lo spagnolo Gabe Ibáñez.

Automata ci racconta un futuro distopico nel quale le macchine potrebbero avere pari diritti degli esseri umani, perché se i robot sono “semplicemente delle macchine” noi esseri umani siamo “semplicemente delle scimmie”, il che dovrebbe alimentare nello spettatore quei dubbi “esistenziali” sul perché delle cose, l’origine del mondo e la figura stessa dell’uomo. Su questo aspetto ci sono molte analogie anche con il Robocop di Paul Verhoeven, ma ciò che manca in Automata è proprio la profondità, perché regia e sceneggiatura temporeggiano troppo su quelle pause nelle quali dovrebbe insinuarsi il tarlo del dubbio ma che invece lasciano che lo spettatore si soffermi sulla fotografia e gli insulsi effetti speciali, davvero di qualità neanche minimamente paragonabile ad altre produzioni moderne, perché è avvertibile e fastidioso quel senso di finto che si percepisce con 15 milioni di budget a disposizione.

Tra un Antonio Banderas stile monaco tibetano, che raggiunge picchi di ilarità non aggettivabili (ai limiti dell’assurdo il walzer con Cleo), un robot femminile platinato in grado di simulare atti sessuali, una Melanie Griffith irriconoscibile fisicamente e attorialmente e i cattivi di turno tanto stucchevoli quanto patetici, in Automata non si salva nulla, e lo spettatore finisce per uscire dalla sala con il sorriso sulle labbra per i siparietti “comici” nelle lande desertiche, la plasticità e prevedibilità delle scene topiche e la prova attoriale di Banderas.

Titolo: Automata (Autómata)

Regia: Gabe Ibáñez

Sceneggiatura: Gabe Ibáñez, Igor Legarreta, Javier Sánchez Donate

Fotografia: Alejandro Martinez

Interpreti: Antonio Banderas, Dylan McDermott, Robert Forster, Tim McInnerny, Andy Nyman, David Ryall, Birgitte Hjort Sørensen, Melanie Griffith, Andrew Tiernan, Boris Kabakchiev, Lyubomir Neikov, Krasimir Kutsurapov

Nazionalità: Bulgaria – USA – Spagna – Canada, 2014

Durata: 1h. 49′

