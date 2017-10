Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve

Warner, 5 Ottobre 2017 – Pessimo

K, un lavoro in pelle in forza alla polizia di Los Angeles, è un blade runner preposto al ritiro di una serie di replicanti senza data di scadenza fuggiti dall’esercito. Riesce a rintracciarne uno, ma nel farlo scopre anche un segreto che potrebbe gettare la società del 2049 nel caos…

Proprio nell’occasione più importante, Denis Villeneuve realizza quello che è di gran lunga il suo film peggiore. A partire da un soggetto che poteva anche essere intrigante, Blade Runner 2049 si sviluppa nella maniera più banale possibile, senza mai un guizzo o una sorpresa che possa dirsi realmente tale. Colpa dell’insipida sceneggiatura di Fancher e Green, ma colpa anche del regista quebecchese, che sceglie sempre la via più ovvia per girare una scena e non riesce mai a creare qualcosa che sia visivamente d’impatto. E non gli sono certo di aiuto i dialoghi recitati a uno all’ora, che hanno l’effetto di rendere la proiezione un’interminabile sofferenza.

Ma non è nella realizzazione pratica, il problema vero di Blade Runner 2049, quanto nella scelta sbagliata della direzione in cui portare il progetto: non ci si può aspettare nulla di buono, quando si parte con l’unico intento di fare il verso a qualcos’altro. In questo, è esemplificativa la sostituzione del musicista Jóhann Jóhannsson, per avere dalla colonna sonora un sound che ricordasse da vicino il lavoro di Vangelis per il film del 1982. Stupisce, però, che in questa trappola sia cascato un regista capace come Villeneuve, che proprio dell’imprevedibilità – visiva e narrativa – ha sempre fatto il suo cavallo di battaglia, ma che qui appare spaesato e intimorito, totalmente impersonale.

Non è la prima volta – e non sarà l’ultima – che Hollywood mette in piedi una macchina da quasi 200 milioni di dollari (185, in questo caso) per poi aver paura di schiacciare l’acceleratore. Blade Runner 2049 non prende mai un rischio, non prova mai a sorprendere per non scontentare innanzitutto i fan, ma anche gli spettatori comuni, che quando si tratta di blockbuster, a Los Angeles trattano sempre come amebe. Spesso i risultati del botteghino hanno dato loro ragione, e lo faranno anche in questa occasione, ma per l’ennesima volta la montagna di soldi investiti ha partorito un topolino scialbo, privo di attrattive al di là del titolo e che merita di perdersi nell’anonimato in cui lui stesso ha deciso di confinarsi.

Titolo: Blade Runner 2049 (Id.)

Regia: Denis Villeneuve

Sceneggiatura: Hampton Fancher, Michael Green

Fotografia: Roger Deakins

Interpreti: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana De Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Wood Harris, Tómas Lemarquis, Mark Arnold

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 2h. 43′