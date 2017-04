"Café Society" di Woody Allen

Warner, 29 Settembre 2016 – Malinconico

Bobby è un giovane newyorchese che decide di trasferirsi a Los Angeles, sperando di poter lavorare nell’agenzia di rappresentanza delle star di Hollywood di cui suo zio è proprietario. Lì incontra Vonnie, e se ne innamora al primo sguardo. Ma non può far altro che corteggiarla con pazienza, perché è già impegnata con un altro…

Il Festival di Cannes 2016 si apre con il primo film digitale di Woody Allen. Visivamente, però, Café Society appartiene più a Vittorio Storaro, che sfrutta bene la classica staticità alleniana per dar luce a quadri d’insieme di buon effetto pur affidandosi come al suo solito troppo a dominanze cromatiche esagerate. Ma ancora una volta il cuore di un film di Woody Allen non è tanto ciò che si vede sullo schermo quanto l’ambiente che viene ritratto e i personaggi che lo popolano.

Dopo un inizio farraginoso, in cui il ricorso alla voce fuori campo per presentare la famiglia del protagonista trova solo a tratti la giusta verve, Café Society mette in scena per un’ora la società hollywoodiana degli anni 30 con divertito distacco ma senza essere pungente come ci si aspetterebbe da un autore che Hollywood l’ha sempre disprezzata (ricambiato, probabilmente). Quando poi invece l’azione si sposta a New York il racconto si fa quasi affettuoso e di gran lunga più genuino, ed è inoltre illuminato da una radiosa Blake Lively. Tutto appare però sin troppo banale e privo di momenti realmente memorabili, nonostante alcune battute risultino davvero gustose.

L’attenzione della storia è comunque tutta per i personaggi di Jesse Eisenberg e Kristen Stewart. I due giovani attori sembrano recitare col pilota automatico da tanto aderiscono al tipo di interpretazioni cui ci hanno abituati, ma se in alcune situazioni Eisenberg dà l’impressione di esagerare in questo senso, la Stewart è decisamente più convincente che in altre occasioni. È anche e soprattutto merito suo se il finale ha l’impatto che vorrebbe avere, ma non basta a sollevare Café Society dal livello modesto su cui si è adagiato sin dall’inizio.

Titolo: Café Society

Regia: Woody Allen

Sceneggiatura: Woody Allen

Fotografia: Vittorio Storaro

Interpreti: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively, Steve Carell, Parker Posey, Anna Camp, Corey Stoll, Jeannie Berlin, Ken Stott, Judy Davis, Paul Schneider, Don Stark, Tony Sirico, Lev Gorn, Max Adler

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 1h. 36′

