"Irrational Man" di Woody Allen

Warner, 17 Dicembre 2015 – Razionale

Abe Lucas è un cinico professore universitario di filosofia. Trasferitosi in una nuova città per lavoro, attirerà le attenzioni dell’annoiata Rita e della giovane studentessa Jill. Ma i piani di Abe per ritrovare la gioia di vivere non hanno niente a che fare con le due donne…

Tic tac, l’orologio di Woody Allen continua a scandire i secondi e, puntuale come sempre, arriva a ricordarci che dal vecchio Allen c’è sempre da aspettarsi qualcosa. Questa volta si tratta di Irrational Man: nuovo film, nuovi volti, stessa storia. I punti di forza della sua precedente produzione ci sono tutti, dal personalissimo gusto nel confutare se stesso alle elucubrazioni esistenziali. La storia si dipana al ritmo di jazz, scorre via liscia e senza intoppi, con qualche picco qua e là a renderla divertente ma con fin troppe pianure a farne un prodotto monotono e già visto.

Allen ripropone i propri antichi miti senza fatica, e ritrova Dostoevskij quanto Kant e Heidegger. Senza un reale impegno riabilita qualche tessera dal suo personale mosaico e si prodiga in citazioni da se stesso, rinverdendo i vecchi fasti di Crimini e Misfatti o Manhattan con le contaminazioni dei più recenti Match Point e Scoop.

Tic tac, ma qualcosa di nuovo c’è e arriva proprio grazie all’età del caro Allen. In linea con alcuni degli ultimi lavori c’è il trionfato elogio della gioventù, che in questo caso ha il volto di Emma Stone. Tanto radiosa da sembrare catarifrangente, a lei è assegnato il compito di guardare alla generazione dei padri con ammirazione e allo stesso tempo di confutarne le teorie senza, però, ostentare le proprie.

A farle da contrappunto c’è il profilo malconcio di Joaquin Phoenix, perfetto nel ruolo nonostante sembri lo strascico del “Doc” Sportello di Vizio di Forma, tanto ingombrante nel fisico quanto intensa è l’aura della Stone. Non si può dire lo stesso di Parker Posey, presenza svogliata e superflua che mal si associa alla coppia. A lei è dato il compito di sciogliere il giallo dell’omicidio, espediente che fa improvvisamente precipitare ogni buona intenzione residua in un epilogo fin troppo sbrigativo.

Insomma, Irrational Man è un insieme di situazioni già note, un costrutto più che razionale, studiato a tavolino affinché non ci siano sbavature, e non importa se assomiglia a tutto il resto perché il ticchettio dell’orologio prosegue e la regola di Woody Allen rimane una sola: basta che funzioni.

Titolo: Irrational Man (Id.)

Regia: Woody Allen

Sceneggiatura: Woody Allen

Fotografia: Darius Khondji

Interpreti: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey, Jamie Blackley, Betsy Aidem, Ethan Phillips, Paula Plum, Nancy Giles, Robert Petkoff, Sophie von Haselberg, Susan Pourfar, Tom Kemp

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 1h. 35′

