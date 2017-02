Cinquanta sfumature di nero di James Foley

Universal, 9 Febbraio 2017 – Grottesco

Anastasia e Christian tornano insieme, dopo il loro precedente fallimento di coppia. Lui vuole lei, anche a costo di rinunciare al proprio modo di essere e soprattutto ai propri “vizietti”. Lei non ci pensa troppo e cede di nuovo alle lusinghe del suo ex dominatore…

Dopo Sam Taylor-Johnson, ora è James Foley a ritrovarsi tra le mani la trilogia di successo dell’autrice inglese E.L. James, e non deludendo le aspettative di nessuno, fa anche lui di questo Cinquanta sfumature di nero un film mediocre. Foley e lo sceneggiatore Niall Leonard provano ad arricchire la penuria narrativa con una linea vagamente più thriller rispetto al capitolo precedente, ma senza riuscire a risollevare la causa. L’ombra oscura delle donne passate di Christian e le attenzioni perverse del capo di Anastasia sono tentativi falliti nel creare delle digressioni alla storia dei protagonisti, ma i personaggi aggiunti mancano di spessore, sono delle semplici apparizioni che non creano enfasi. Più interessante sarebbe stato sviluppare la linea della “Mrs Robinson” della situazione, Kim Basinger, unica a poter rompere gli equilibri e dare delle vere “sfumature” al film, ma anche lei resta un abbaglio.

Dakota Johnson resta sempre poco credibile nel ruolo dell’amorevole fidanzatina peccaminosa: non domina e non si domina, quindi sposa meglio la linea romantica di questo capitolo, ma tra tutte le intenzioni di Cinquanta sfumature di nero molto probabilmente non c’era quella di essere etichettato come un film romantico. È per questo che l’immancabile sesso fa capolino da una scena all’altra senza preavviso, senza snodi narrativi, senza nessi di causa-effetto, e così quando l’affascinante Christian Grey (Jamie Dornan) pone tra le mani della sua Anastasia i suoi giochi di piacere, suscita ilarità piuttosto che tensione erotica.

Malgrado gli sforzi di rendere il film all’altezza almeno dal punto di vista tecnico, con una buona fotografia che crea delle atmosfere giuste, ben disegnate tra i chiaroscuri intrisi di piacere nelle scene di sesso/amore, il sacrificio risulta vano e Cinquanta sfumature di nero resta solo una scusa per continuare a far parlare di sé.

Titolo: Cinquanta sfumature di nero (Fifty Shades Darker)

Regia: James Foley

Sceneggiatura: Niall Leonard

Fotografia: John Schwartzman

Interpreti: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Victor Rasuk, Luke Grimes, Rita Ora, Eloise Mumford,Max Martini, Bella Heathcote, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Andrew Airlie, Robinne Lee, Amy Price-Francis, Fay Masterson, Bill Dow, Ashleigh LaThrop

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 1h. 55′