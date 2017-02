"Crimson Peak" di Guillermo del Toro

Universal, 22 Ottobre 2015 – Finto

Sedotta da un enigmatico gentiluomo inglese, Edith lascia la sua casa americana per sposarlo e andare a vivere con lui e la sorella nel castello di Crimson Peak, la cui terra secerne argilla rosso sangue e dove un passato misterioso non tarderà a ripresentarsi nelle vesti di fantasma…

Drappi di velluto, contrasti cromatici e visioni spettrali fanno di Crimson Peak un involucro privo di contenuto. Guillermo del Toro costruisce ambienti labirintici e sguardi che si perdono in corridoi profondi e agorafobici, sceglie un cast eccellente ma dimentica di firmare il suo prodotto: per tutta la visione del film si ha l’impressione che non gli appartenga. La narrazione fin troppo scanzonata è degna dell’ultimo Tim Burton, con Jessica Chastain facilmente sostituibile da Eva Green e il pallido Hiddleston degno degli esordi languidi di Johnny Depp. Mia Wasikowska delude nei panni dell’eterna bambina, una bambola infagottata con stoffe sontuose, a tratti simile alle giovani ribelli dei romanzi di Jane Austen, in altri semplicemente e fastidiosamente ottusa.

Con l’intento di riportare in scena il genere gotico più romanzesco, Del Toro sprofonda nell’opulenza visiva del barocco. Se Il Labirinto del Fauno, seppur con qualche sbavatura, aveva fatto dell’eccesso visivo il suo punto di forza, Crimson Peak si adagia sulla sicurezza di poter ripetere l’operazione ma ne esce come un teatrino per marionette. Dai fantasmi in computer graphic agli ambienti vittoriani stereotipati, si delinea il tripudio del posticcio e tutto sa di finto, l’argilla rosso sangue che sgorga dai pavimenti del castello degli Sharpe è finta, come finto è il pavimento pericolante del castello. Gli attori recitano in maniera affettata e macchinosa, mantenendo a debita distanza dallo spettatore ogni rischio di coinvolgimento emotivo.

Più che sugli aspetti inquietanti e orrorifici della storia, la sceneggiatura si concentra sulle dinamiche amorose, ma lo fa in maniera dozzinale, quasi che si trattasse di un qualsiasi romanzo d’appendice, e finanche il presunto colpo di scena viene dato per scontato sin dai primi minuti di film. Tra tutti solo Tom Hiddleston dà l’impressione di aver cercato di dare una maggiore profondità al proprio personaggio, ma i dialoghi sono talmente intrisi di elementi grotteschi non voluti da renderne vano ogni tentativo.

Crimson Peak è un esercizio di stile stanco nonostante la facciata sontuosa, e si allontana troppo dagli altri lavori più recenti di Del Toro decisamente più intriganti, tra cui la serie Tv girata con Chuck Hogan The Strain.

Titolo: Crimson Peak (Id.)

Regia: Guillermo del Toro

Sceneggiatura: Guillermo del Toro, Matthew Robbins

Fotografia: Dan Laustsen

Interpreti: Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Charlie Hunnam, Doug Jones, Burn Gorman, Jim Beaver, Leslie Hope, Sofia Wells, Joanna Douglas, Emily Coutts, Bruce Gray, Daryn Pancer, Matia Jackett, Laura Waddell, Amanda Smith

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 1h. 59′