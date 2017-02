Hell or High Water di David Mackenzie

Netfilx, 18 Novembre 2016 – Western

Un padre divorziato e suo fratello, da poco uscito di prigione, compiono alcune rapine in banca per procurarsi il denaro che serve per terminare di pagare un mutuo sul grande ranch di famiglia. Il Texas Ranger che è sulle loro tracce, però, ha capito qual è il loro piano…

Se ci si dovesse chiedere quale eredità lascerà Quentin Tarantino al cinema, Hell or High Water potrebbe essere una prima risposta. Lo sceneggiatore Taylor Sheridan (Sicario) mette in scena prima di tutto dei personaggi che, come quelli di Tarantino, possono essere confusi con degli stereotipi, ma hanno un’anima loro: i due protagonisti sono caratterizzati attraverso atteggiamenti e dialoghi, senza mai cadere nel banale. Ma è sui comprimari che la sceneggiatura vola altissimo: bastano pochissime battute per profilare il carattere dei personaggi, dalle due cameriere fino al geniale Marcus di Jeff Bridges. I personaggi poi si muovono all’interno di un ambiente anch’esso perfettamente descritto: è un Texas polveroso e di provincia, dove la Legge è quasi una questione privata ed è spesso lasciata alle armi piuttosto che alle parole.

Su questa sceneggiatura (giustamente candidata all’Oscar), David Mackenzie ha vita facile a dirigere in modo asciutto ma molto dinamico le vicende dei protagonisti, supportato da un terzetto di attori in gran forma, che danno corpo e anima ai personaggi. Ma Mackenzie ci mette anche del suo, inquadrando dettagli che descrivono e amplificano quanto viene detto nei dialoghi, muovendo la macchina da presa in modo intelligente e costruendo le inquadrature in modo molto spesso originale e interessante.

Hell or High Water è un film che parla dell’America di frontiera (come era già Sicario), descrivendola come un west moderno: al posto dei cavalli ci sono gli enormi pick-up, al posto delle diligenze ci sono le banche e al posto dei cacciatori di taglie ci sono i Texas Ranger. Le pistole e i fucili, invece, non sono stati sostituiti e la parola passa troppo spesso a loro. Ma è anche un west dove la morte (rigorosamente a causa di un proiettile) arriva improvvisa e senza pathos, la povertà è diffusissima e tutti hanno un mutuo che faticano a estinguere. I soldi sono l’unico motore della vita, unica ragione d’essere.

Entrato nella lista delle candidature per l’Oscar principale, Hell or High Water è uno di quei film statunitensi che non si limitano a fare il “compitino” ma cercano di rompere gli schemi e di tratteggiare la realtà, descrivendola in modo certo parziale e con personaggi e storie in qualche modo estremi ma molto efficaci, che danno il ritratto e uno spaccato di un certo tipo di America. Un film che entra nel cuore e si fa amare.

Titolo: Hell or High Water

Regia: David Mackenzie

Sceneggiatura: Taylor Sheridan

Fotografia: Giles Nuttgens

Interpreti: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, Gil Birmingham, Dale Dickey, William Sterchi, Kristin Berg, Katy Mixon, Amber Midthunder, Marin Ireland, Gregory Cruz, Margaret Bowman, Amber Midthunder, Christopher W. Garcia, John-Paul Howard, Heidi Sulzman

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 1h. 42′

Percorsi Tematici