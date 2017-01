"Sicario" di Denis Villeneuve

01 Distribution, 24 Settembre 2015 – Duro

Un’operazione dell’FBI volta a liberare degli ostaggi in mano a un cartello della droga messicano rivela una situazione ancor più drammatica e violenta del previsto. L’agente a capo dell’operazione viene inserita in una squadra interforze pronta a sferrare un attacco deciso al cartello, ma per farlo dovrà spostare i limiti della Legge…

Il sempre interessante Denis Villeneuve (Prisoners) arriva per la prima volta in concorso a Cannes con quello che è forse il suo film più “normale”, ma colpisce comunque per potenza e profondità. Sicario è formalmente un film di genere, che sa però muoversi agilmente sulla linea che divide luci e ombre, bene e male. Dopo un inizio particolarmente crudo, Sicario si fa più verboso e riflessivo, ma dà una rappresentazione davvero agghiacciante della zona messicana vicino al confine con l’Arizona, che il cinema ha raccontato sempre molto poco. È questa rappresentazione che rende credibile la violenza con cui le forze statunitensi attaccano, ed è proprio questa rappresentazione che dà poi modo all’esordiente sceneggiatore Taylor Sheridan di riflettere sull’attuale gestione delle forze armate senza farne una guerra di religione.

Raro esempio di film hollywoodiano in cui la protagonista femminile cerca di mantenere la propria identità invece di scimmiottare gli uomini armati di pistola, Sicario gira sempre a ritmo compassato e basa il suo sviluppo proprio sui dubbi che ad ogni passo attanagliano la sua protagonista. Emily Blunt non riesce però a mostrare appieno il suo grande talento, forse perché il ruolo le richiedeva una fisicità per lei inedita. Ci pensa comunque Villeneuve a rendere interessante ogni sequenza che lo richieda, girando e montando in maniera egregia le sequenze d’azione senza mai strafare e senza rifugiarsi in soluzioni banali. Se il valore della sceneggiatura è ben chiaro, lo è anche la personalità del regista canadese.

Titolo: Sicario

Regia: Denis Villeneuve

Sceneggiatura: Taylor Sheridan

Fotografia: Roger Deakins

Interpreti: Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro, Jon Bernthal, Victor Garber, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Maximiliano Hernández, Daniel Kaluuya, Sarah Minnick, Lora Martinez-Cunningham, Dylan Kenin, Alan D. Purwin, Kaelee Vigil, Michael Sheets

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 2h. 01′