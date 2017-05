How to Talk to Girls at Parties di John Cameron Mitchell

Inedito in Italia – Folle

Per molti adolescenti inglesi del 1977, il punk è un modo di intendere la vita, l’universo e tutto quanto. E quando tre allegri ragazzi punk di Croydon, nella zona sud di Londra, arrivano per sbaglio in quella che pare una festa new age, ci mettono un po’ a capire che qualcosa non va…

Tratto con moltissime libertà da un racconto del fumettista Neil Gaiman, How to Talk to Girls at Parties arriva a un passo dall’essere il Rocky Horror Picture Show di questo inizio di XXI secolo. Purtroppo, però, le canzoni non sono l’unica cosa che gli manca. Se infatti i personaggi principali sono interessanti e divertenti e alcune idee davvero gustose, la storia pare tirata per le lunghe e alcuni particolari sembrano messi lì solo come riempitivo. E la carica eversiva (volutamente all’acqua di rose) che il film aveva all’inizio va via via stemperandosi, fino a un epilogo troppo buono per non sembrare appiccicaticcio.

A metà strada tra il film romantico giovanilistico e la commedia fantascientifica, How to Talk to Girls at Parties si fa forza soprattutto degli immaginifici costumi di Sandy Powell per dare spessore alle diverse sfumature dei personaggi secondari. Al centro del film c’è comunque una Elle Fanning che deve aver pensato in più di un momento all’aspirante modella da lei interpretata in Neon Demon, e se la pellicola funziona è in larga parte grazie alla sua aria ingenua e sperduta. Ma come a lei manca qualcosa per essere davvero una star, al film manca qualcosa per essere davvero un cult. Tranne che agli occhi di chi ha già deciso che lo sarà, prima ancora di vederlo.

Titolo: How to Talk to Girls at Parties

Regia: John Cameron Mitchell

Sceneggiatura: John Cameron Mitchell, Philippa Goslett

Fotografia: Frank G. DeMarco

Interpreti: Elle Fanning, Alex Sharp, Nicole Kidman, Ruth Wilson, Ethan Lawrence, A.J. Lewis, Lara Peake, Joanna Scanlan, Alice Sanders, Joey Ansah, Matt Lucas, Elarica Johnson, Hebe Beardsall, Marina Bye, Stewart Lockwood, Jed Shardlow, Stephanie Hazel, Natalie Lauren

Nazionalità: Regno Unito – USA, 2017

Durata: 1h. 42′

