Il GGG - Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg

Sono le tre di notte e la piccola Sophie è l’unica sveglia in tutto l’orfanotrofio. Dei rumori per strada attirano la sua attenzione, e vede un enorme gigante camminare tra gli edifici. Ma anche lui la vede, e la rapisce per portarla nel paese dei giganti. Dove però lui è un microbo in confronto agli altri giganti malvagi…

Sotto l’egida di Walt Disney, Steven Spielberg porta sullo schermo il romanzo di Roal Dahl Il GGG – Il Grande Gigante Gentile. Lo fa con la tecnica usata per la prima volta da James Cameron in Avatar, che permette di riprendere contemporaneamente gli attori in carne e ossa e quelli che lavorano invece in performance capture, dando così modo a Mark Rylance di recitare realmente insieme all’esordiente Ruby Barnhill nonostante la differente stazza dei loro personaggi. Per un film di questa magnitudine, però, lascia decisamente perplessi quanto poco l’elemento estraneo (l’attore in carne e ossa nell’ambiente disegnato o il personaggio fittizio nell’ambientazione reale) si sposi con ciò che lo circonda: forse agli occhi dello spettatore disattento la differenza di illuminazione e “coesistenza” tra gli elementi può anche passare inosservata, ma a tratti sembra quasi di star guardando un film vecchio di oltre un decennio.

Sceneggiato dalla poco prolifica Melissa Mathison (E.T., Kundun), Il GGG ha il respiro di un fiaba ma non riesce a trasmettere né la crudezza del paese dei giganti né la poesia dell’amicizia che nasce tra Sophie e il gigante buono. Lo spettacolo ci scorre davanti agli occhi con il poco realismo di un cartone animato, e se i bambini ne saranno certamente entusiasti gli adulti potranno al massimo esserne divertiti ma non certo emozionati. In questo senso Il GGG finisce per essere uno dei film più freddi di Spielberg da parecchi anni, quello che più assomiglia al carrozzone hollywoodiano senz’anima cui il suo nome è stato per anni associato.

Dall’aria non particolarmente simpatica, la piccola Ruby Barnhill si dimostra invece un’attrice convincente, e di certo la tecnica di ripresa di cui si è detto all’inizio l’ha aiutata nel non facile compito di farci da guida nell’attraversare il mondo fantastico immaginato da Dahl nel 1982. Se il film manca il bersaglio non è certo colpa sua, né tantomeno di Mark Rylance (Oscar per Il ponte delle spie). E forse non è nemmeno colpa di Spielberg, perché non è certo la prima volta che l’adattamento cinematografico di un libro di Roald Dahl ha questo difetto.

Titolo: Il GGG – Il Grande Gigante Gentile (The BFG)

Regia: Steven Spielberg

Sceneggiatura: Melissa Mathison

Fotografia: Janusz Kaminski

Interpreti: Ruby Barnhill, Mark Rylance, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Bill Hader, Jemaine Clement, Matt Frewer, Rafe Spall, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Haig Sutherland, Michael Adamthwaite, Marilyn Norry, Julia Torrance, John Emmet Tracy

Nazionalità: Regno Unito – Canada – USA, 2016

Durata: 1h. 55′

