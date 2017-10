IT di Andy Muschietti

Warner Bros., 19 Ottobre 2017 – Onesto

Derry, Maine, Ottobre 1988. durante una giornata di pioggia, il piccolo Georgie scompare dopo un incontro con un clown nascosto in un tombino. Seguono molte altre sparizioni di bambini nella stessa città. Il fratello di Georgie e i suoi amici si mettono alla ricerca degli scomparsi, scoprendo un mondo sommerso di incubi e paure…

La campagna pubblicitaria da urlo e gli incassi record negli Stati Uniti avevano creato un misto di curiosità e scetticismo attorno a quest’opera, nuova trasposizione – dopo quella televisiva del 1990 – del best-seller di Stephen King. La cosa positiva è che IT non è un horror, nel senso moderno del termine, elemento che finirà per deludere le nuove generazioni che si sono fiondate in massa nei cinema alla ricerca di sangue e spaventi. Il film in questione è infatti un’onesta trasposizione della prima parte del romanzo di King, cronologicamente spostata di circa trent’anni, comprendente gran parte dell’universo “kinghiano” e delle generazioni anni 80.

Dalle fogne di Derry, piccola cittadina nordamericana, fuoriesce il marciume nascosto che si fa carne nelle sembianze di un clown – il celebre Pennywise – che cattura i bambini per trascinarli con sé sottoterra. Nel mondo emerso, invece, dominano i topòi della cultura statunitensi anni 80: i bulli e gli sfigati, la discriminazione e le famiglie problematiche. Il piano su cui è impostata la vicenda è quello delle paure dell’infanzia, del passaggio all’adolescenza, a tratti più vicino a Stand by me, che evolve in un processo di liberazione, sessuale e non, dal passato. Le visioni che tormentano l’affiatato gruppo di amici “losers”, finisce per unirli a combattere insieme “it”.

La resa visiva è indubbiamente all’altezza con ambientazioni variegate, quasi tutte in diurna, che regalano buoni momenti di una suspense oscillante tra sogno (diversi sono i riferimenti al classico di Craven) e realtà. Il film si concede non pochi passaggi “da urlo”, alcuni riusciti altri piuttosto ripetitivi, che strizzano l’occhio al grande pubblico. È frequente il ricorso, spesso sterile, al “jump scare”, anche se i momenti di tensione funzionano grazie a un buon utilizzo della computer graphic e al riuscito polimorfismo del clown (un diabolico Bill Skarsgård) , che comunque appare decisamente inferiore alla vecchia versione di Tim Curry. L’unica grossa pecca che si può riconoscere alla pellicola è l’impostazione introduttiva, quasi da telefilm, che non gli permettere di muoversi come opera a sé stante, ma come incipit di una vicenda destinata a concludersi in seguito, con il passaggio all’età adulta dei protagonisti.

Risulta però facile scindere il lato commerciale dell’opera dalla sua anima nuda e cruda, quella più allegorica che, sfruttando il revival degli anni Ottanta, ci mostra l’estate come periodo di transizione nel processo di crescita dalle proprie paure.

