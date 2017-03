Kong - Skull Island di Jordan Vogt-Roberts

Warner, 9 Marzo 2017 – Violento

1973: un gruppo di scienziati alla ricerca di un mostro mitologico ancora ignoto all’uomo, organizza una spedizione finanziata da un progetto governativo segreto e supportata da una compagnia di marine. Ma su quell’isola ancora inesplorata trovano qualcosa di diverso da ciò che si aspettavano: Kong!

Primo tassello dell’universo filmico in cui Legendary e Warner vogliono riunire i loro mostri giganti (a partire da Godzilla), Kong – Skull Island è scritto come un film horror di serie B ma ha la realizzazione tecnica che ci si aspetta da una pellicola che arriva dopo i due Planet of the Apes. Inoltre, l’idea di ambientare la storia al tramonto della guerra del Vietnam permette agli autori di riproporre sullo schermo lo stile di guerriglia tipico di quel conflitto, e ai supervisori delle musiche di presentare un’ottima selezione di canzoni di repertorio.

La novità più importante del film, chiaramente figlia proprio dell’universo condiviso, è il fatto che per la prima volta King Kong è un vero e proprio eroe, non solo un animale ingiustamente vessato dagli esseri umani. Kong è il sovrano di Skull Island e ne protegge l’ecosistema dai mostri cattivi, è per lui che dobbiamo fare il tifo ed è per la sua vita che dobbiamo temere, non per quella di scienziati e soldati.

Sempre in previsione dell’universo condiviso, per fare di Kong un avversario credibile per i vari Godzilla, Mothra, Rodan e King Ghidorah, alla Legendary hanno deciso di aumentarne a dismisura le dimensioni («e sta ancora crescendo…» dice John C. Reilly a un certo punto). Questo finisce per sminuire (giustamente) l’importanza degli esseri umani nelle lotte che oppongono lo scimmione agli altri mostri giganti, pur mantenendo ovviamente la loro centralità nello sviluppo della trama. E per fortuna è stata sminuita anche l’importanza del rapporto tra la bella e la bestia, che nel King Kong di Peter Jackson aveva superato la soglia del ridicolo. Il problema è che Skull Island non spaventa né inquieta, non emoziona né appassiona. Intrattiene, quello sì. Può bastare?

Titolo: Kong – Skull Island (Id.)

Regia: Jordan Vogt-Roberts

Sceneggiatura: Dan Gilroy, Max Borenstein, Derek Connolly

Fotografia: Larry Fong

Interpreti: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary

Nazionalità: USA – Vietnam, 2016

Durata: 1h. 58′