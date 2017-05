Le redoutable di Michel Hazanavicius

Inedito in Italia – Divertente

Jean Luc Godard ha da poco terminato le riprese di “La cinese” e si prepara a sposarne la protagonista, Anne Wiazemsky. Ma la protesta studentesca sta per sfociare nei moti del maggio sessantottino, e Godard è sempre più interessato alla politica e sempre meno al cinema…

Il Redoutable (“formidabile”) è stato il primo sottomarino francese armato di missili nucleari . Michel Hazanavicius (The Artist) ne utilizza il mito come spunto per il suo adattamento del romanzo autobiografico della Wiazemsky Un an après, realizzando una commedia spesso divertente e con alcuni tocchi registici ben riusciti, ma che non ha diritto di cittadinanza nel concorso di Cannes 2017 se non per provare a far vincere un immeritato premio come miglior attore a Louis Garrel.

Pur non rinunciando totalmente alla voce fuori campo tipica dei film tratti da opere letterarie, Hazanavicius la usa con brillantezza e parsimonia, sfruttandola a fini comici e senza mai essere ridondante. L’autore parigino è anche bravo a mostrare l’insoddisfazione di Anne crescere man mano senza far dire una parola di troppo ai personaggi, ma non riesce a non essere stucchevole e banale nella scena che chiude formalmente la storia d’amore dei due protagonisti. E se Garrel è bravo solo ed esclusivamente sotto l’aspetto del mimetismo, Stacy Martin (Nymphomaniac) risulta invece convincente e particolarmente affascinante, cosa che finora le era capitato molto di rado.

Considerando che il soggetto di Le redoutable è uno dei registi più famosi e discussi della storia del cinema, e che il personaggio non ne esce particolarmente bene, sarebbe facile pensare che Hazanavicius con questo film volesse in qualche modo fare una critica a Godard. Ma se così è, la critica viene mossa al Godard uomo, non al suo cinema. E non potrebbe essere altrimenti, visto che è soprattutto la sua vita personale ad essere raccontata. Perché sì: Godard come persona non ne esce bene. Il Godard visto da quella che all’epoca era sua moglie e filtrato da Michel Hazanavicius è un uomo insicuro, indeciso su come fare politica e come fare cinema, e incapace di fare entrambe le cose contemporaneamente. Aggrappato al sostegno di una donna, ma incapace di dimostrarle il proprio amore.

Titolo: Le redoutable

Regia: Michel Hazanavicius

Sceneggiatura: Michel Hazanavicius

Fotografia: Guillaume Schiffman

Interpreti: Louis Garrel, Stacy Martin, Berenice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois, Félix Kysyl, Emmanuele Aita, Arthur Orcier

Nazionalità: Francia, 2017

Durata: 1h. 47′

