"Maze Runner" di Wes Ball

20th Century Fox, 9 Ottobre 2014 – Dozzinale

Un ragazzo si sveglia in una radura circondata da alte mura di cemento. Non ricorda nulla, nemmeno il proprio nome. Con lui ci sono altri adolescenti, alcuni dei quali si trovano lì da anni. Nessuno però ricorda nulla, e nessuno ha idea del perché si trovano lì. L’unica cosa che sanno, è che oltre le mura si estende un impenetrabile labirinto…

Tratto dal primo della fortunata quadrilogia di romanzi di James Dashner (pubblicata in Italia da Fanucci), Maze Runner è un film di avventura che procede con passo irregolare e non riesce mai a farsi davvero interessante né tantomeno entusiasmante. Fin dall’inizio mette in mostra personaggi caratterizzati rozzamente (e interpretati da attori mediocri), e fin dall’inizio gioca sullo spaesamento degli spettatori più che su quello dei personaggi. D’altra parte, quando la sceneggiatura la scrivono due esordienti e un produttore televisivo non si possono nutrire grandi attese.

Quello che stupisce, semmai, è quanto poco abbia importanza il labirinto che pure dà il titolo a film e serie letteraria. Che la radura sia circondata da un labirinto artificiale invece che da un banale bosco, infatti, non incide minimamente nello sviluppo della vicenda e trova reale giustificazione solo nel brutto finale (ovviamente aperto…). Questo sia perché la “mappatura” di quel dedalo di mura è già conclusa prima ancora che il film cominci, sia perché il vero contrasto interno al gruppo di protagonisti non è sul come fuggire, ma sul se è meglio fuggire o rimanere. Un po’ lo stesso dubbio che assale lo spettatore, indeciso se sopportare fino alla fine uno spettacolo mediocre come questo o sospendere la visione prima del tempo.

Titolo: Maze Runner – Il labirinto (The Maze Runner)

Regia: Wes Ball

Sceneggiatura: Noah Oppenheim, Grant Pierce Myers, T.S. Nowlin

Fotografia: Enrique Chediak

Interpreti: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Aml Ameen, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Will Poulter, Patricia Clarkson, Blake Cooper, Dexter Darden, Jacob Latimore, Chris Sheffield, Joe Adler, Randall D. Cunningham

Nazionalità: USA – Canada – Regno Unito, 2014

Durata: 1h. 53′

