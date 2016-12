Oceania di Ron Clements & John Musker

Walt Disney, 22 Dicembre 2016 – Coinvolgente

La piccola Vaiana non è una bambina come le altre: non ha paura dei mostri e neanche del mare, anzi sfugge alle ferree regole del padre per conoscere più sempre da vicino l’Oceano, che miracolosamente l’accoglie tra le sue braccia e le dona un cuore che attraverso le sue mani dovrà tornare al suo posto…

Dopo Rapunzel e Frozen ma anche Ribelle, la Disney continua a proporre lungometraggi d’animazione con protagoniste le ragazze: sono loro le nuove eroine, affrontano i pericoli e senza paura mettono in salvo la loro gente. Le nuove principesse sono proprio loro: giovani curiose che vogliono andare oltre i limiti e scoprire nuove realtà, anche a costo di rischiare la vita. Vaiana è stimolata dalla presenza di sua nonna, donna un po’ fuori di testa ma ricca di fantasia e gioia; lei è l’input verso la nuova vita della ragazza, tutta presa dal conoscere la verità sul passato da navigatori del suo popolo che ora non si stacca nemmeno per sogno dalla sua splendida isola. Superare la scogliera non è un gioco da ragazzi, ma insieme a un galletto sciroccato e Maui – un semidio pieno di sé – Vaiana, ancorata alla sua barca a vela, vira verso il destino e lo conquista.

Oceania è un trionfo di colori e bellezza. La piccola isola del Pacifico che fa da ambientazione nella prima parte del film è un vero paradiso; la grafica e la qualità dell’animazione sono indiscutibili, il verde dei paesaggi, le spiagge, i cieli, la vegetazione, la chiarezza dell’acqua sono il piacere dei nostri occhi e addirittura le capigliature dei personaggi danno l’impressione di una morbidezza reale.

Rispetto ai classici Disney del passato anche recente, in Oceania manca l’amore. Nessuno è innamorato di nessuno: Vaiana è determinata a portare a termine la sua missione e basta, perché una donna per essere completa non ha bisogno di attendere il proprio Principe Azzurro cantando con gli uccellini nei prati fioriti.

Titolo: Oceania (Moana)

Regia: Ron Clements, John Musker (co-regia di Don Hall e Chris Williams)

Sceneggiatura: Jared Bush

Fotografia: —

Doppiatori: Chiara Grispo, Rocco Hunt, Sergio Sylvestre, Raphael Gualazzi, Angela Finocchiaro

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 1h. 43′

