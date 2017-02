"Padri e figlie" di Gabriele Muccino

01 Distribution, 1 Ottobre 2015 – Toccante

La giovane Katie, laureata in psicologia e in procinto di esercitare la professione, ha vissuto un’infanzia difficile. Dopo aver perso la madre in un tragico incidente stradale, è cresciuta col padre Jake e la zia Elizabeth, lui scrittore di successo ma con gravi problemi di salute, lei donna algida e benestante ma incline ai vizi dell’alcool…

Gabriele Muccino batte il ciak del suo quarto film hollywoodiano, dopo Will Smith (Sette anime e La ricerca della felicità), Uma Thurman e Gerard Butler (Quello che so sull’amore), anche Russell Crowe e Amanda Seyfried si prestano per questo nuova pellicola. Padri e figlie è un dramma familiare raccontato con delicatezza e rispetto delle emozioni dei protagonisti e del pubblico, senza scadere mai nel patetico e nel sentimentalismo a tutti i costi. Il regista sviluppa la storia su due livelli temporali che si intrecciano in un’unica continuità narrativa: è la storia di Katie bambina e Katie adulta, e gli eventi passati della sua infanzia entrano con forza nella sua vita presente/futura quasi a spiegare e giustificare la sua instabilità comportamentale. Il vuoto della giovane donna ormai adulta è solo la conseguenza di una presenza diventata ormai assenza, il cui ricordo diventa l’unica via di uscita.

Muccino sceglie due registri stilistici per costruire il parallelismo temporale: piani a due, lievi movimenti di macchina, carrelli in avvicinamento e allontanamento, a scoprire quel piccolo mondo intimo tra un genitore e la sua bambina, che malgrado tutto continuano a costruire la propria storia. Esemplificativa la scena in cui i due, seduti dietro la scrivania di Jake, interrompono le loro attività per cantare in duetto “Close to you” trasformandola in una dichiarazione d’amore eterno tra un padre e una figlia. Il regista adotta invece ritmi più concitati per descrivere la dimensione adulta di Katie. Mentre da una parte mantiene una certa stabilità registica nel rapporto di lei psicologa con la bambina in analisi, quasi a intessere un’analogia con la sua infanzia, la sfera privata della ragazza è molto più sfuggevole: camere a mano durante i suoi tormenti d’amore e steadycam a seguire e precedere durante le sue fughe nella città. La fotografia fa da trait d’union tra i due registri, con i toni caldi ma vivaci, sottolineando il legame viscerale tra Katie e Jakes.

I due protagonisti riescono a suscitare emozioni, senza lasciarle eccedere nel pietoso e nel lacrimevole. Dignitosi ed efficaci nella loro interpretazione anche Aaron Paul e Diane Kruger, rispettivamente l’unico altro amore e l’unica famiglia di Katie.

Titolo: Padri e figlie (Fathers & Daughters)

Regia: Gabriele Muccino

Sceneggiatura: Brad Desch

Fotografia: Shane Hurlbut

Interpreti: Amanda Seyfried, Russell Crowe, Aaron Paul, Diane Kruger, Ryan Eggold, Jane Fonda, Kylie Rogers, Quvenzhané Wallis, Bruce Greenwood, Octavia Spencer, Janet McTeer, Michelle Veintimilla, Claire Chapelli, Brendan Griffin, John Shepard

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 1h. 56′