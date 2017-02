"Alien - La versione inedita" di Ridley Scott

20th Century Fox, 14 Novembre 2003 – Inossidabile

Il cargo spaziale “Nostromo” intercetta un SOS proveniente da un vicino pianeta. Parte dell’equipaggio scende a indagare, ed entra in contatto con una colonia di organismi sconosciuti. L’avvento dell’alieno, a quel punto, è divenuto inevitabile…

Ridley Scott era già intervenuto in maniera simile su Blade Runner, diversi anni fa. E in quel caso, al di là degli imprescindibili risvolti commerciali insiti in simili operazioni, si era trattato comunque di un atto quasi dovuto da parte dell’autore nei riguardi di un’opera che, rivisitata mediante l’innesto di quel finale che egli avrebbe preferito in luogo di quello – più “vendibile” – imposto poi dai produttori nel montaggio definitivo, ha assunto una valenza filmica superiore a quella che l’ending originale le aveva consentito di guadagnare. Questa volta il lavoro di “rifinitura”, pur operando ritocchi apprezzabili, non è stato tale da modificare il clima originario del film, che è rimasto pressoché immutato.

Questo “Director’s Cut” ci propone una versione, per così dire, abbellita e ripulita di uno dei film più influenti degli ultimi trent’anni, e ci dà la possibilità di apprezzarne ancora di più quelle caratteristiche distintive che lo hanno reso tale. E’ interessante e doveroso notare come l’impatto visivo non sia stato effettivamente intaccato dal tempo, nonostante siano trascorsi diversi lustri dall’anno in cui il film ha visto la luce. Del resto, trattandosi del vero e proprio capostipite del genere, forse non poteva essere altrimenti.

Per quanto la costruzione scenografica sia figlia del suo tempo, l’ambientazione ha in sé un qualche cosa che le consente comunque di rimanere attuale, di conservare una dignità scenica notevole a dispetto di quelle che sono le possibilità del cinema odierno. Gran parte delle scenografie, specialmente l’accurata e visionaria architettura degli interni del “Nostromo”, sembrano addirittura appartenere ad un’epoca successiva per come possono essere rapportate a quelle di pellicole ben più recenti. Considerandolo impropriamente parte della scenografia, possiamo affermare che l’efficacia orrorifica dell’alieno, invece, non ha più trovato replica in altre produzioni di stampo fantascientifico. Inimitabile il suo design, specialmente la costruzione del volto che si avvale di una meccanica quanto mai efficace. E’ altresì innegabile che nella perfetta riuscita del “mostro” influisca notevolmente la cura e l’abilità con cui lo stesso viene progressivamente svelato.

La forza di Alien risiede appunto nella “maniera” con cui Scott mostra il tutto e costruisce la tensione. La storia è tutto sommato semplice anche se la sceneggiatura non è priva di sfaccettature alquanto sottili: si parla di congelamento a fini terapeutici, di etica professionale che si scontra con la tutela della persona. Notevole poi il modo in cui il personaggio di Ash (Ian Holm) viene gestito per turbare lo stato d’animo dello spettatore, minandone le certezze rispetto a ciò cui assiste e incrementando quel forte senso di timore verso l’ignoto che il film vuole comunicare. La regia si sofferma efficacemente sui volti inquieti e terrorizzati dei personaggi per evidenziare la tensione delle scene, e dosa sempre molto bene le porzioni di spazio scenico che è bene mostrare per favorire il medesimo effetto. Il montaggio, poi, è un’ulteriore valore aggiunto a quanto si è appena detto. E’ fra l’altro curioso notare come questa, contrariamente a quanto si potrebbe pensare vista l’ambientazione, sia una delle regie più sobrie dell’esteta cinematografico per antonomasia Ridley Scott.

Fra gli spezzoni inediti vi è un frammento che probabilmente avrebbe meritato di essere incluso nel montaggio originale: un’inquadratura dell’Alien pendente dal soffitto, appeso a delle catene poco prima della cattura di Brett (Harry Dean Stanton). Da segnalare inoltre l’aggiunta di due scene originariamente escluse per motivi di ritmo: il ritrovamento da parte di Ripley (Sigourney Weaver) dei resti di Brett e Dallas (Tom Skerritt) ed uno scontro fisico fra la stessa Ripley e Lambert (Veronica Cartwright). Le altre modifiche risultano essere piccole limature nella durata di alcune inquadrature.

Tutto il girato incluso in questa “versione inedita” è stato prima digitalizzato e poi ritrasferito su pellicola per garantire perfetta uniformità estetica fra materiale “vecchio” e “nuovo”. Tale processo ha ripristinato, e forse addirittura incrementato, lo splendore tecnico del film. Non foss’altro che per questo motivo, Alien merita di essere rivisto al cinema. In realtà, è proprio la preziosa opportunità di rivederlo al cinema la ragione per cui Alien merita assolutamente rinnovata attenzione. Immortale.

Titolo: Alien – La versione inedita (Alien – Director’s Cut)

Regia: Ridley Scott

Sceneggiatura: Dan O’Bannon

Fotografia: Derek Vanlint

Interpreti: Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Harry Dean Stanton, Veronica Cartwright, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto, Bolaji Badejo, Helen Horton, Eddie Powell

Nazionalità: USA, 1979/2003

Durata: 1h. 57′