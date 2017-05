"Sotto una buona stella" di Carlo Verdone

FilmAuro, 13 Febbraio 2014 – Asfittico

Federico è un uomo benestante che viene truffato da un suo socio. Rimasto improvvisamente senza soldi, non può più pagare l’affitto ai figli e quindi li prende a vivere con sé. La moglie lo lascia, ma trova nella vicina di casa Luisa una persona affidabile con cui costruire una profonda amicizia…

In una scena Federico e Luisa discutono di un bacio. Il primo spiega che, respirando da una narice sola, ogni tanto è in debito di ossigeno e quindi si sente soffocare. È la metafora perfetta per questo ultimo film di Carlo Verdone. Dato per scontato che Verdone sa scrivere, dirigere e interpretare una commedia, qui è parecchio sottotono e in debito di ossigeno: cerca di descrivere le relazioni, gli scontri e i ravvicinamenti di un gruppo di persone costrette alla convivenza, ma questo gruppo è così eterogeneo e fuori dagli schemi che si avvicina spesso all’umanità messa in scena dall’Ozpetek delle Fate ignoranti. Le situazioni in cui Verdone immerge i suoi personaggi e le loro reazioni sono scollegati le une dagli altri e la struttura del racconto fatica a definire i caratteri dei personaggi, tanto che si ha l’impressione che la storia a volte proceda quasi a caso o per necessità di battuta, più che per un naturale evolversi degli eventi.

Nonostante lo scarso respiro di fondo lo stile di Verdone, la sua naturale inclinazione per la commedia e il mestiere riescono a non rendere del tutto indigeribile il film. Alcune situazioni sono francamente divertenti, principalmente quando Verdone è in scena; Paola Cortellesi è un’ottima spalla ed è l’unica che funziona e tiene la scena anche quando non è in compagnia del regista romano. Il problema è tutto il resto: un montaggio approssimativo, una recitazione dei comprimari molto al di sotto della sufficienza, una sceneggiatura troppo spesso semplicistica e troppo tagliata su Verdone.

Come spesso accade nel cinema italiano, poi, ci si scorda che i personaggi per essere credibili devono essere coerenti con loro stessi, e invece vediamo il padre che si lamenta perché il figlio vuole fare il musicista e poi lo difende al provino, Tea Falco che passa dall’essere madre protettiva a scordarsi figlia e cellulare e fare una gita con uno conosciuto il giorno prima, la Cortellesi che prima non saluta Verdone per strada e nella scena dopo lo vuole in casa con lei.

Resta la strana sensazione che Verdone abbia girato il film controvoglia, che abbia voluto affrontare alcuni temi senza affondare il coltello fino in fondo, restando sulla superficie e caratterizzando personaggi mediocri (il suo) o stereotipati (gli altri).

Titolo: Sotto una buona stella

Regia: Carlo Verdone

Sceneggiatura: Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Gabriele

Pignotta, Maruska Albertazzi

Fotografia: Ennio Guarnieri

Interpreti: Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco, Lorenzo Richelmy, Eleonora Sergio, Simon Blackhall

Nazionalità: Italia, 2014

Durata: 1h. 46′