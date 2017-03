"The Visit" di M. Night Shyamalan

Universal, 26 Novembre 2015 – Inquietante

Rebecca e Tyler si preparano a passare una settimana in compagnia dei nonni materni, che loro non hanno mai incontrato. L’idea della visita convince Becca a girare un documentario sulla sua famiglia, ma i due ragazzi si rendono subito conto che i nonni sono strani e inquietanti, più di quanto la loro età avanzata giustificherebbe…

Dopo alcuni pesanti fallimenti – sia artistici sia economici – che hanno rischiato seriamente di fargli concludere la carriera, M. Night Shyamalan ha pensato bene di prodursi in proprio un piccolo film che lo riportasse verso le atmosfere horror che l’hanno reso famoso, così da riguadagnare la fiducia di pubblico e produttori. Costato appena 5 milioni di dollari, The Visit fatica a mantenere lo stesso tono per tutta l’ora e mezza di proiezione (giustificando comunque la cosa con la giovane età dei due protagonisti) ma riesce a far sobbalzare sulla poltrona in più di un momento. Se si fosse trattato di un’opera d’esordio sarebbe certamente un risultato incoraggiante, e trattandosi della ripartenza di un autore in totale crisi creativa è giusto accontentarsi, ma nonostante i buoni risultati al botteghino statunitense non siamo certo dalle parti del film memorabile.

L’autore del Sesto Senso sceglie qui l’ormai abusata formula del falso documentario (che gli permette un po’ di manipolazione in più del semplice found footage), ma in diverse situazioni si ha l’impressione che con una confezione “normale” il film ne avrebbe guadagnato. Come detto, comunque, gli spaventi non mancano – seppur diluiti nel ritmo lento tipico del regista di Philadelphia – e questo è merito soprattutto del modo in cui sono costruite le situazioni e i personaggi (a parte il fastidiosissimo Tyler). Il difetto maggiore della pellicola è però proprio il modo in cui la vicenda viene risolta, che non riesce ad essere per nulla sconvolgente né disturbante, e che lascia gli spettatori con una sensazione agrodolce in bocca, consci di aver visto un film valido ma con troppe indecisioni.

Titolo: The Visit (Id.)

Regia: M. Night Shyamalan

Sceneggiatura: M. Night Shyamalan

Fotografia: Maryse Alberti

Interpreti: Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie, Kathryn Hahn, Celia Keenan-Bolger, Samuel Stricklen, Patch Darragh, Jorge Cordova, Steve Annan, Benjamin Kanes, Ocean James, Seamus Moroney

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 1h. 34′