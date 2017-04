Underworld - Blood Wars di Anna Foerster

Sony, 6 Aprile 2017 – Rabberciato

Nonostante i dubbi reciproci, Selene si allea con il consiglio dei Vampiri per fronteggiare il nuovo capo dei Lycan. Al suo fianco c’è il misterioso David, cui lei aveva in precedenza salvato la vita, donandogli il suo sangue. Ma sarà lontano dal consiglio, che i due scopriranno il modo di metter fine alla guerra tra vampiri e licantropi…

Si conclude (forse…) indegnamente una saga cinematografica già mediocre ma di buon successo. I cinque film di Underworld hanno incassato oltre 470 milioni di dollari in tutto il mondo, che per delle pellicole a basso budget come queste è una cifra di tutto rispetto, ma non sono mai riuscite a offrire qualcosa di nuovo o di brillante all’interno della trita ambientazione di guerra tra vampiri e lupi mannari.

Underworld – Blood Wars sembra un film realizzato senza troppa convinzione, con una sceneggiatura confusa ed effetti speciali da film orientale degli anni 70 (possibile che non si potesse fare meglio, con un budget di 35 milioni di dollari?). La sottigliezza, poi, non è esattamente un pregio che si possa ascrivere alla pellicola, né al cast. La regista, esordiente sul grande schermo, sembra però avere tante idee, per quanto vadano tutte sprecate per un motivo o per l’altro.

Da un montaggio che prova a essere frenetico anche nei dialoghi più innocui a una serie di coreografie di combattimento risibili, Underworld – Blood Wars lascia abbacchiati per la sua pochezza. Non c’è un solo momento in un’ora e mezzo di proiezione in cui si ha l’impressione di guardare del cinema, men che meno del buon cinema. Nemmeno i fan più sfegatati di Kate Beckinsale potranno trovare qualcosa da salvare, in questa pellicola.

Titolo: Underworld – Blood Wars (Id.)

Regia: Anna Foester

Sceneggiatura: Cory Goodman

Fotografia: Karl Walter Lindenlaub

Interpreti: Kate Beckinsale, Theo James, Lara Pulver, Tobias Menzies, Charles Dance, James Faulkner, Peter Andersson, Clementine Nicholson, Bradley James, Daisy Head, Oliver Stark, Sveta Driga, Jordan Haj, Daniel Pietrucha, Trent Garrett

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 1h. 31′