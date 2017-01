Alice in Wonderland di Tim Burton

Walt Disney, 3 Marzo 2010 – Discontinuo

Alice è una diciannovenne che per fuggire da una festa dove si è chiesta la sua mano, finisce in uno strano mondo che aveva già visitato dieci anni prima, un mondo popolato di personaggi singolari come lo stregatto, il cappellaio matto, la regina bianca e quella rossa…

Sulla carta Alice in Wonderland era il progetto perfetto. Tutti a chiedersi per anni «Come mai Tim Burton non porta sullo schermo Alice nel Paese delle meraviglie? Sembra un film fatto apposta per lui», tant’è che quando poi la pellicola è stata annunciata sembrava persino troppo bello per essere vero. Ora, come noto, l’attesa è spesso superiore all’evento, più grandi sono e più rumore fanno candendo, sei solo chiacchiere e distintivo e via discorrendo. Purtroppo Alice non è così bello come avrebbe potuto e forse dovuto essere. Anzi, anche sull’aggettivo “bello” su può avere qualche remora, perché se è vero che il film ha indubbie qualità, si porta dietro anche un pesante fardello di difetti non da poco.

La prima buona idea che ha Tim Burton è quella di sganciarsi dal dittico originale per conferire ad Alice una personalità più definita e adulta. Nel film, decisamente “femminista”, la protagonista è una giovane donna in procinto di maritarsi per salvare sé stessa, la madre e la sorella da un’incombente rovina economica. Siccome è una tipa tosta, a dispetto del visino d’angelo (ed essendo il promesso sposo una faccia da fesso di notevole caratura), decide di inseguire il bianconiglio nel buco che la porterà – pardon, ri-porterà – nel Paese delle meraviglie, che, come si scopre subito, aveva già visitato quand’era piccina.

Qui la pulzella incontra i classici personaggi della storia, nessuno dei quali però batte, quanto ad originalità e simpatia, quelli del film d’animazione della Disney di cinquant’anni fa. No, nemmeno il cappellaio di Depp, sorry. Il fulcro del film è la faida tra sorelle regine (rossa vs bianca) ovvero la splendida Helena Bonham Carter contro un’evanescente Anne Hataway, che tanto gentile e tanto onesta pare, ma fa davvero la figura della gatta morta per le poche inquadrature che il regista le regala.

I problemi di Alice in Wonderland sono numerosi: la storia non scorre, i dialoghi non incidono, non c’è pathos, i personaggi non comunicano empatia. In più il 3D fa schifo. Sia come resa tecnica, sia come valore aggiunto al film. Una colossale perdita di tempo e soldi che fa presagire un fosco futuro per tutti coloro che cercheranno di emulare Avatar.

Buono il cast, anche se in più di una occasione pare che i personaggi digitali recitino meglio di quelli umani, il ché non è un dettaglio trascurabile. Se la colonna sonora di Danny Elfman è eccellente e così pure può dirsi per l’aspetto visivo del film, in particolare riguardo alle scenografie, la regia di Burton va invece bocciata: poche idee, nessun guizzo e una scena del prefinale (la “danza” di Depp) che fa onestamente venire l’orticaria, forse è la peggiore trovata del regista dai tempi del twist finale di Planet of the Apes.

Insomma, Alice in Wonderland è un film riuscito a metà, ma visti i presupposti, la delusione c’è ed è pure cocente. Peccato.

Titolo: Alice in Wonderland (Id.)

Regia: Tim Burton

Sceneggiatura: Linda Woolverton

Fotografia: Dariusz Wolski

Interpreti: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Matt Lucas, Stephen Fry, Michael Sheen, Alan Rickman, Barbara Windsor, Timothy Spall, Marton Csokas, Imelda Staunton, Christopher Lee

Nazionalità: USA, 2010

Durata: 1h. 48′