[…] “Inside Out” di Pete Docter […]

Nel profondo della piccola Riley, cinque emozioni lavorano alacremente per far sì che la sua vita sia la migliore possibile: Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto. Ma quando la famiglia di Riley lascia il Minnesota per San Francisco le cose si fanno più complicate, e i ricordi felici si velano di tristezza…

Dopo qualche uscita lontana per qualità o toni dalla sua tradizione, la Pixar torna a far esplodere i fuochi artificiali con questa nuova regia di Pete Docter (Monsters & co., Up). Inside Out è un film geniale nella sua concezione e trascinante nella sua realizzazione, ed è ovviamente supportato nell’aspetto visivo dalla consueta perizia tecnica della casa di Emeryville. È forse il film meno adatto ai bambini che la Pixar ha realizzato fino a questo momento – perché molte cose sembrano di difficile comprensione per i più piccoli – ma questo gli permette di essere ancor più divertente del solito agli occhi degli adulti, senza comunque alienarsi completamente il pubblico infantile.

Gestito col ritmo della commedia ma non scevro di profondità e impegno, Inside Out è esilarante e commovente a seconda della necessità. La sceneggiatura inventa personaggi interessanti e presenta più di un’autentica gemma di gag, prendendosi il gusto di scherzare su molti argomenti diversi senza mai esagerare. Sarebbe facile dire che si tratta forse della miglior produzione Pixar di tutti i tempi, ma in fondo è una cosa che si sente ripetere quasi ad ogni produzione Pixar…

Ovazione alla proiezione per la stampa di Cannes 2015, e non è certo difficile immaginare che il pubblico di tutto il mondo avrà la stessa identica reazione.

Titolo: Inside Out (Id.)

Regia: Pete Docter (co-regia di Ronaldo Del Carmen)

Sceneggiatura: Pete Docter, Meg LeFauve, Josh Cooley

Fotografia: —

Doppiatori: Stella Musy, Melina Martello, Daniele Giuliani, Paolo Marchese, Veronica Puccio, Luca Dal Fabbro, Vittoria Bartolomei, Claudia Catani, Mauro Gravina, Cristina Poccardi, Carlo Scipioni, Chiara Salerno, Alessandra Cassioli, Roberta Pellini, Alberto Caneva

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 1h. 34′