"Interstellar" di Christopher Nolan

Warner, 6 Novembre 2014 – Emozionante

Nel prossimo futuro, una strana piaga vegetale minaccia la sopravvivenza stessa della razza umana. Un ex pilota della NASA e un team di scienziati provano a sfruttare un canale spazio-temporale di origine ignota per trovare un nuovo mondo abitabile, ma andare a esplorare lo spazio vuol dire abbandonare la propria famiglia…

«Vedo la Terra azzurra», disse Jurij Gagarin appena uscito dall’atmosfera. Anche il primo pensiero del protagonista di Interstellar al momento di lasciare la Terra, dopo 45 minuti di proiezione, è rivolto al nostro pianeta e a chi ancora ci vive. È il primo vero slancio poetico di un film sempre in bilico tra testa e cuore, tra scienza e sentimento. Un film che probabilmente ha tolto il sonno ai dirigenti della Warner, che si sono trovati a finanziare una costosissima pellicola ancor più cerebrale di Inception ma con il pubblico di riferimento di Batman. Un rischio che, ovviamente, valeva la pena correre e che dal punto di vista artistico ha sicuramente pagato.

Interstellar riesce a essere avvincente pur avendo a che fare con teorie scientifiche non proprio conosciute da tutti, e riesce a essere commovente nonostante una meccanicità nella gestione dei tempi davvero clamorosa. Com’era logico aspettarsi, è anche supportato da una realizzazione tecnica eccezionale, capace di lasciare senza fiato tanto nella vastità dello spazio quanto sulla superficie di un pianeta alieno. Soffre però – forse ancor più che in passato – dell’incapacità ormai conclamata dei Nolan di staccarsi davvero dalle regole del cinema hollywoodiano, che impongono alle sceneggiature una struttura fatta di spiegoni, ridondanze e sottolineature per provare a farsi capire anche dallo spettatore più distratto, fino ad accompagnarlo per mano a un finale che se è banale è meglio.

Non si tratta, comunque, della proverbiale montagna (di marketing) che ha partorito un topolino, perche nel contesto hollywoodiano Interstellar è un film gigantesco, per quanto globalmente inferiore allo stesso Inception (senza il quale, peraltro, è chiaro che questo film non sarebbe mai stato concepito) e che ha il grande pregio di provare a dare forma concreta a cose che la scienza soltanto immagina. L’impressione, però, è che le premesse per trovarsi davanti la profondità di un nuovo Odissea nello spazio ci fossero tutte, ma che i fratelli londinesi si siano accontentati di realizzare solamente un pregevolissimo nuovo Contact.

Titolo: Interstellar (Id.)

Regia: Christopher Nolan

Sceneggiatura: Jonathan Nolan, Christopher Nolan

Fotografia: Hoyte Van Hoytema

Interpreti: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Wes Bentley, David Gyasi, Michael Caine, John Lithgow, Mackenzie Foy, Casey Affleck, Matt Damon, Topher Grace, Ellen Burstyn, Leah Cairns, Collette Wolfe, Timothée Chalamet, David Oyelowo

Nazionalità: USA – Regno Unito, 2014

Durata: 2h. 48′