Revenant di Alejandro González Iñárritu

Una spedizione di caccia sulle montagne del Montana nel 1823 viene attaccata da una banda di indiani. Solo uno sparuto gruppo di trapper si salva, ma durante la fuga lo scout Hugh Glass viene sorpreso dall’assalto di un grizzly, che lo lascia gravemente ferito. I suoi compagni lo danno per spacciato…

Sono diversi, i film che tornano in mente guardando Revenant. E’ difficile, però, capire quanti siano stati effettivamente fonte d’ispirazione per Iñarritu e quanti abbiano invece delle somiglianze solo casuali con questo suo nuovo film. O quanti sono invece collegamenti validi solo nella mente dello spettatore abituale… In ogni caso, l’autore messicano ha portato all’eccesso lo stile visivo del suo Birdman (comprensivo di ultima inquadratura) senza però avere un materiale sufficientemente vitale per giustificarlo, ha ceduto all’hollywoodiano legame di sangue come unica ragione di vendetta e ha svilito la causticità del finale del romanzo cui il film è parzialmente ispirato.

Revenant lascia comunque a bocca aperta per l’impressionante realismo delle scene d’azione come anche per la maestosità degli scenari naturali in cui è girato, ma la lunga durata si sente tutta e le sequenze oniriche non hanno altro effetto se non quello di mettere a dura prova la pazienza dello spettatore. DiCaprio geme e mugugna per buona parte del film senza riuscire a dare potenza al suo personaggio utilizzando solo lo sguardo, mentre il versatile Tom Hardy si trova a essere un antagonista troppo monodimensionale.

Molto apprezzato dalla critica di tutto il mondo e autore di ottimi incassi negli Stati Uniti, Revenant – Redivivo ha vinto due Golden Globe e ottenuto 12 nomination all’Oscar, ma non sembra un film in grado di catturare davvero l’attenzione del pubblico italiano. Non che la meriti, comunque.

Titolo: Revenant – Redivivo (The Revenant)

Regia: Alejandro González Iñárritu

Sceneggiatura: Mark L. Smith, Alejandro González Iñárritu

Fotografia: Emmanuel Lubezki

Interpreti: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Paul Anderson, Kristoffer Joner, Joshua Burge, Duane Howard, Melaw Nakehk’o, Fabrice Adde, Arthur RedCloud, Christopher Rosamond, Robert Moloney, Lukas Haas

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 2h. 36′