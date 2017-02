Soundtrack: Sing di Aa.Vv.

Massimo Privitera, in collaborazione con Colonne Sonore – * * * 1/2

Uno dei film più trascinanti e divertenti tra quelli usciti nel periodo delle festività 2016, Sing ha una colonna sonora originale firmata daltalentuoso Joby Talbot, ma soprattutto una collezione di canzoni di repertorio eseguite benissimo da attori come Scarlet Johansson, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane e Jennifer Hudson…

Sing è uno dei film d’animazione più musicalmente divertenti delle ultime festività natalizie, con una sequela di Hit Song in versione originale e cover davvero belle e spumeggianti, capaci di far ballare grandi e piccini. Difatti la pellicola ha diversi gradi di lettura, come al solito nei film d’animazione di ultima generazione, soprattutto quelli targati – come questo – Illumination Entertainment (Cattivissimo me, Lorax, Minions, Pets), che all’apparenza sembrano essere dedicati soltanto ai più piccoli ma che in realtà posseggono per gli adulti messaggi ben diretti ed espliciti. In ogni caso, Sing è un film sulla rivalsa e sulla passione per il canto che abbraccia diversi generi musicali, mescolandoli con enorme perizia e tanta simpatia e trasporto emotivo, divertendo tanto, con qualche spruzzata di adrenalina che non guasta mai, dal ritmo frenetico grazie alla regia davvero efficace di Garth Jennings (Guida galattica per autostoppisti).

I talenti musicale che sono protagonisti del film e sono raffigurati da animali di tutte le specie e dimensioni, nella colonna sonora sono interpretati da attori quali Scarlett Johansson (“I Don’t Wanna”, “Set it All Free”), Taron Egerton (“The Way I Feel Inside”, “I’m Still Standing”), Reese Whiterspoon (“Venus”, “Shake it Off”), Jennifer Hudson (“Hallelujah – Duet Version”, “Golden Slumbers/Carry That Weight”), Tori Kelly (“Hallelujah”, “Don’t You Worry ‘Bout a Thing”), Seth MacFarlane (“Let’s Face The Music and Dance”, “My Way”) che con le loro ottime e stupefacenti perfomance canore rendono questa OST davvero una bella sorpresa, supportati da original version song dei Gipsy Kings (“Bamboleo”), Cat Stevens (“The Wind”), Queen & David Bowie (“Under Pressure”), The Spencer Davis Group (“Gimme Some Lovin'”).

Unica canzone composta appositamente per il film è quella dei crediti finali, la ritmata e ballabile “Faith” di Stevie Wonder con Ariana Grande che ha accompagnato tutta la promozione della pellicola, che qui apre l’album. Invece della score originale del talentuoso Joby Talbot (Guida galattica per autostoppisti, Ladri di cadaveri – Burke & Hare) vi è presente un solo pezzo, “Out to Lunch (End Titles)”, brano orchestrale divertente e vibrante, tra ritmi bossa nova e istanti enfatici malinconico-fiabeschi iniziali che nella seconda parte assumono valenze beffarde da mickeymousing puro e duro, con qualche richiamo silvestriano ed elfmaniano.

Titolo: Sing (Id.)

Compositore: Aa.Vv.

Etichetta: Universal/Republic Records, 2016

Numero dei brani: 23

Durata: 61′

