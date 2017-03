"Steve Jobs" di Danny Boyle

Universal, 21 Gennaio 2016 – Sublime

In tre momenti tra loro distanti anni, Steve Jobs si prepara alla presentazione di un prodotto decisivo per Apple e per la sua carriera. In ognuna di queste occasioni, Jobs è costretto suo malgrado a confrontarsi sempre con le stesse persone, quelle che hanno accompagnato la sua vita professionale e privata…

Non stupisce affatto che questo nuovo film ispirato alla vita dell’uomo eletto a simbolo di Apple si sia rivelato un grosso fallimento al botteghino statunitense, tanto sembra fatto per scontentare un po’ tutti. Sostenitori e detrattori del personaggio, troveranno molto su cui riflettere e poco di confortante per le loro posizioni, in una cornice impegnativa e che rifiuta fin quasi alla fine le strade dell’elegia e della critica. Dopo la visione di questo curioso e atteso oggetto, appare chiaro come il racconto migliore dell’uomo rimanga ancora quello de I pirati di Silicon Valley. In questo film di Boyle (e Sorkin) abbiamo però il trionfo dello spettacolo cinematografico (e teatrale) costruito intorno all’icona. E che spettacolo.

Steve Jobs si compone di tre atti unici ambientati nel 1984, 1988 e 1998, ciascuno svolto in perfetta unità di azione, spazio e soprattutto tempo, quella quarantina di minuti che precedono la presentazione di un diverso computer. Un quarantina di minuti in cui ogni volta succede di tutto, e il personaggio Steve Jobs dello specifico periodo è chiamato a confrontarsi con la sua storica assistente Joanna Hoffman, il partner degli inizi Steve Wozniak, la figura paterna e nemica John Sculley, il sottomesso Andy Hertzfeld e la figlia Lisa. Tutte apparizioni che qui vengono posizionate alla perfezione a mostrare diversi lati del protagonista (uomo, capo, padre, figlio), per scomporre e ricomporre un quadro che riesce comunque a farsi completo nonostante i tanti punti di vista.

Danny Boyle in cabina di regia realizza uno dei film più apprezzabili della sua carriera, limitandosi a dirigere con un minimo di eleganza il traffico delle battute e degli interpreti. Il magnifico copione alla base del film, la quintessenza dello stile di Sorkin, tra ironia e citazioni pop, tecnicismi e sentimenti, corre a una velocità vertiginosa da un problema tecnico a un’incomprensione tra padre e figlia senza mai perdere la strada, risultando più reale del vero. Michael Fassbender fa dimenticare la scarsa somiglianza fisica, resiste alla trasformazione del trucco e regala una delle migliori prove di un’ottima carriera. Magicamente, gli altri attori reggono il confronto, nessuno escluso.

Controverso come (non) biografia, poco originale dal punto di vista dei contenuti, verboso al limite dell’insostenibile: nonostante sia tutto questo, Steve Jobs è senza dubbio il migliore risultato artistico che si potesse ottenere da una figura che dimostrava lei stessa gli stessi pregi e difetti di questo film.

Titolo: Steve Jobs (Id.)

Regia: Danny Boyle

Sceneggiatura: Aaron Sorkin

Fotografia: Alwin H. Küchler

Interpreti: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg, Katherine Waterston, Perla Haney-Jardine, Ripley Sobo, Makenzie Moss, Sarah Snook, John Ortiz, Adam Shapiro, John Steen, Stan Roth, Mihran Slougian

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 2h. 02′