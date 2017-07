The War - Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves

20th Century Fox, 13 July 2017 – Biblico

Cesare è costretto a nascondere nei boschi sé e il suo branco, dopo gli eventi di San Francisco. Quando un misterioso colonnello a capo del gruppo militare Alfa Omega lo rintraccia e assassina alcuni membri della sua famiglia, Cesare decide che non c’è più modo di tornare indietro e trovare pace…

Tassello finale della trilogia che funge da antefatto alla celebre serie degli anni 70, questo capitolo bellico è, se possibile, ancora più ambizioso dei due precedenti. Ambizioso a partire da un citazionismo davvero abbondante e non scontato, che accumula riferimenti al western più classico, ad Apocalypse Now, Full Metal Jacket e molto altro ancora. Almeno altrettanti riferimenti vengono fatti alla mitologia cristiana, con il protagonista Cesare che assurge senza mezze misure al ruolo di una guida messianica. Dei tre film è però anche quello più imperfetto, quello dove le sbavature vengono più a galla.

I pochi limiti di questo The War – Il pianeta delle scimmie risiedono in una durata eccessiva, un’antagonista disegnato in maniera troppo poco interessante se confrontato con il contesto, e una lieve tendenza al sentimentalismo, enfatizzata anche dalla colonna sonora. Per il resto, il lavoro di Matt Reeves e del suo cosceneggiatore Mark Bomback centra del tutto l’atmosfera opprimente e di risoluzione che voleva ottenere, piazzando le poche scene umoristiche nei punti giusti e sfoderando l’azione quando serve. Cosa ancora più importante, non si limita a raccontare due parti in lotta l’una contro l’altra, ma riesce a mettere in dubbio la necessità stessa di scegliere una tra le due fazioni del conflitto.

La qualità del motion capture rasenta ormai la perfezione, così che ciascuna scimmia tra le innumerevoli presenti risalta, perfettamente distinguibile dalle altre. Buona parte della critica ha anche elogiato il lavoro svolto da Andy Serkis nel dar vita al protagonista della saga, ed è un discorso destinato a continuare con l’aumento della qualità della computer grafica. Questa nuova trilogia del Pianeta delle scimmie arriva, insomma, alla sua conclusione in modo efficace e coerente con quanto seminato. Basta volere una profondità maggiore rispetto alla media della fantascienza attuale.

Titolo: The War – Il pianeta delle scimmie (War for the Planet of the Apes)

Regia: Matt Reeves

Sceneggiatura: Mark Bomback, Matt Reeves

Fotografia: Michael Seresin

Interpreti: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller, Terry Notary, Ty Olsson, Michael Adamthwaite, Toby Kebbell, Gabriel Chavarria, Judy Greer, Sara Canning, Devyn Dalton, Aleks Paunovic

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 2h. 20′