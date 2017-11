"Tron: Legacy" di Joseph Kosinski

Walt Disney, 29 Dicembre 2010 – Esaltante

Sam Flynn, figlio di Kevin Flynn, scomparso 20 anni prima, si ritrova catapultato nello stesso mondo digitale dove il padre è rimasto prigioniero. Dovrà lottare per la propria libertà e per ripristinare il mondo che il padre aveva immaginato…

Steven Lisberger, il regista del cult movie Tron, di cui questo Legacy costituisce il seguito, veste qui il ruolo di produttore e grazie a ciò la trama è abbastanza ben coordinata con quella del film che lo ha meravigliosamente preceduto. Una continuità condita da tanta fantasia, che ha arricchito il piatto di eventi che vengono lentamente svelati.

L’immersione nel mondo Disney è assolutamente totale, ma Tron: Legacy non è una pellicola soltanto per ragazzini. Certamente colpisce al cuore chi nel 1982 era rimasto folgorato da Tron; costoro rimarranno a bocca aperta di fronte all’evoluzione eccezionale a cui il mondo digitale è andato incontro. E’ chiaro che gli effetti speciali di oggi permettono di descrivere luoghi e azioni che allora non erano nemmeno immaginabili. Così le corse in moto sono oggi a dir poco esaltanti e lo stesso vale per i combattimenti tra “programmi” e “creativi”. Tutto è più definito, più spettacolare, più coinvolgente, forse un po’ meno cyberpunk e sicuramente meno originale. Gli effetti speciali di oggi sono perfetti ma non lasciano spazio all’artigianalità che invece in Tron era ben presente, con un lavoro di post produzione che all’epoca era stato davvero innovativo.

Alcuni episodi all’interno della pellicola sono un po’ sopra le righe, al limite della furbizia, ma non infastidiscono perché stemperati dall’autoironia che regista e sceneggiatori si sono concessi. E’ molto interessante notare come la visione della tecnologia informatica si sia modificata nel corso di questi 28 anni. In Tron era il momento della scoperta, il computer era la nuova frontiera che apriva le porte ad un mondo nuovo e meraviglioso. Qui, invece, la troppa tecnologia rivela il suo difetto peggiore, quello che dalla ricerca della perfezione porta alla sopraffazione, alla standardizzazione e alla fine alla schiavitù e alla guerra. Certo non è un tema nuovo, basti pensare a Terminator, piuttosto che, accostamento da prendere con tutta la prudenza del caso, Blade Runner. Ma mai come dal confronto tra il Tron originale e il suo seguito questa diversa visione della tecnologia è così tanto risaltata, ed è questo che rende il progetto particolarmente interessante.

Non si può non parlare delle musiche composte dai Daft Punk. Chi è appassionato di musica elettronica con venature punk sentirà scorrere adrenalina a fiotti quando ascolterà il ritmo imposto dai due componenti del gruppo. Da questo punto di vista Tron: Legacy è certamente superiore al suo predecessore. A ben guardare il film è senza dubbio interessante e se ha dei difetti vengono tutti dal fatto di essere continuamente sottoposto al confronto con quello che è indubbiamente un cult. Si respira un’atmosfera meno opprimente, più mitologica, con similitudini molto lontane alla filosofia di Guerre Stellari (anche in questo caso il paragone è piuttosto rischioso). Il film, così facendo, perde il carattere puramente cyberpunk dell’originale per trasformarsi in qualcosa di più convenzionale e meno dirompente.

Titolo: Tron: Legacy (Id.)

Regia: Joseph Kosinski

Sceneggiatura: Edward Kitsis, Adam Horowitz

Fotografia: Claudio Miranda

Interpreti: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen, Anis Cheurfa, Serinda Swan, Yaya DaCosta, Elizabeth Mathis, Kis Yurij, Conrad Coates, Ron Selmour, Dan Joffre

Nazionalità: USA, 2010

Durata: 2h. 07′