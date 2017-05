The Core di Jon Amiel

01 Distribution, 17 Aprile 2003 – Trascurabile

Per ragioni sconosciute il nucleo interno della terra ha smesso di ruotare, provocando il deterioramento dei campi elettromagnetici del pianeta. Nel tentativo di risolvere la crisi, i migliori scienziati del mondo partono vero il nucleo della Terra per far esplodere un dispositivo nucleare che riattivi il nucleo e salvi il mondo…

Nulla di originale anche questa volta. Una missione speciale USA (l’ennesima) per salvare il mondo dall’autodistruzione, capitanata dal solito bellone tuttofare, piena di imprevisti e travagliata da coraggiosi sacrifici da parte dell’equipaggio, solo che questa volta invece di farla nello spazio – com’era successo per Armageddon (cui questo The Core sembra essere largamente ispirato) – il viaggio è nella direzione opposta. Buoni gli effetti speciali all’aperto, tra cui spiccano quelli dell’atterraggio di emergenza dello Shuttle e quelli degli uccelli pazzi che distruggono Trafalgar Square, un po’ grossolani quelli riguardanti gli “strati” interni della Terra e il viaggio della navicella.

Davvero troppo poco per giudicare positivamente il film, che in più è largamente prevedibile ed esagera più volte con la fantasia, rasentando il ridicolo. Insomma il solito polpettone poco brillante e scopiazzato, questo esordio nel genere fantascientifico del regista Jon Amiel (Entrapment). Due ore abbondanti di avventura rivolta a chi non ha il palato fantascientifico troppo fine e vuole farsi quattro risate, ovviamente involontarie.

Titolo: The Core (Id.)

Regia: Jon Amiel

Sceneggiatura: Cooper Layne, John Rogers

Fotografia: John Lindley

Interpreti: Aaron Eckhart, Hilary Swank, Delroy Lindo, Stanley Tucci, Richard Jenkins, Tchéky Karyo, Bruce Greenwood, DJ Qualls, Alfre Woodard, Ray Galletti, Eileen Pedde, Rekha Sharma, Tom Scholte, Glenn Morshower, Anthony Harrison

Nazionalità: USA, 2003

Durata: 2h. 14′