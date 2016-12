Universal, 19 Agosto 2015 – Automatico

La squadra Missione Impossibile è soppressa a causa dei metodi poco ortodossi dei suoi agenti. Questo non ferma Ethan Hunt dal dare la caccia al Sindacato, un’organizzazione composta di agenti che i loro governi presumono morti, che sembra voler intavolare una partita proprio con lui…

L’interprete e produttore Tom Cruise mette insieme una nuova avventura per la serie che gli ha portato maggiore fortuna negli ultimi anni, di nuovo insieme a J.J. Abrams (per la terza volta produttore) e Christopher McQuarrie, che già ha diretto per lui lo scialbo Jack Reacher. I tre cuochi principali sono perfettamente consapevoli di potenzialità e limiti del franchise, e sembrano non volersi prendere nessun rischio di un qualsiasi serio rinnovamento. E in verità, fanno anche bene: la formula ha sempre pagato commercialmente, e prima di quest’ultimo episodio è già sopravvissuta alle mani di quattro registi che più diversi non si potrebbe.

Tolto il prologo, la prima mezzora di Mission: Impossible – Rogue Nation stenta a coinvolgere davvero, e allora si ritorna velocemente al già noto, all’operazione ad alto tasso di tecnologia e azione pura, che qui prende la forma prima di uno scontro multiplo in un teatro dell’Opera e poi di una sorta di caveau sottomarino. Tutte cose viste nei film precedenti, che tornano con la medesima efficacia, a dimostrare che il prototipo funziona sempre bene, se non meglio. L’unica differenza sta in un tentativo di spostare lo scontro con l’antagonista di turno a un livello anche strategico, fatto di mosse, contromosse e anticipazioni. Tentativo riuscito però solo in parte, perché portato avanti con poca convinzione e con un antagonista privo di carisma, tanto che a tratti si rimpiange l’analoga partita del secondo Sherlock Holmes di Guy Ritchie, che già non era niente di che.

Globalmente inferiore agli ultimi due capitoli che l’hanno preceduto ma ugualmente compatto e frenetico quanto basta per staccare il cervello, questo piacevole blockbuster estivo si pone oramai come la definitiva versione action e autoironica di quello che fu il film di spionaggio. Sarà probabilmente molto più interessante aspettare l’uscita del prossimo James Bond, Spectre, per poter valutare davvero lo stato di salute del genere.

Titolo: Mission: Impossible – Rogue Nation (Id.)

Regia: Christopher McQuarrie

Sceneggiatura: Christopher McQuarrie

Fotografia: Robert Elswit

Interpreti: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, Simon McBurney, Jingchu Zhang, Tom Hollander, Jens Hultén, Alec Baldwin, Mateo Rufino, Fernando Abadie, Alec Utgoff, Hermione Corfield

Nazionalità: USA – Hong Kong – Cina, 2015

Durata: 2h. 11′