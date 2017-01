"Suicide Squad" di David Ayer

Warner, 13 Agosto 2016 – Caotico

I capi di un progetto segreto delle forze armate statunitensi accettano di creare una squadra speciale composta da supercriminali per contrastare eventuali minacce portate da esseri metaumani. Ma è proprio uno dei criminali che hanno reclutato che scatena l’inferno, portando all’attivazione della “Suicide Squad”…

I cattivi produttori di Hollywood hanno la cattiva abitudine di chiedere agli sceneggiatori da quattro soldi di riassumere il loro ultimo lavoro paragonandone la trama a quella di qualche film famoso, spesso mescolandone più d’uno per dare l’idea di quali “novità” si sta proponendo. Ecco, Suicide Squad si potrebbe riassumere semplicemente dicendo che è un incrocio tra Quella sporca dozzina e 1997: Fuga da New York con i superpoteri.

Terzo episodio del nascente Universo cinematografico ispirato ai fumetti della DC Comics, Suicide Squad è sorprendentemente l’episodio migliore. Sorprendentemente sia perché non ha al suo centro né Superman né Batman, sia perché il regista David Ayer (Fury) è decisamente meno blasonato di Zack Snyder. Certo non si tratta di un film completamente riuscito, ma è decisamente più riuscito del tronfio e fastidioso piattiume delle due pellicole precedenti.

Nonostante qualche lungaggine – soprattutto all’inizio, quando si devono presentare tutti i personaggi – la sceneggiatura di David Ayer riesce a rendere interessanti alcuni dei personaggi e la sua regia crea alcune sequenze d’azione davvero convincenti. Purtroppo l’intreccio drammatico è praticamente inesistente (ma com’è normale per i moderni film d’azione violenta) e la cattiveria dei protagonisti troppo annacquata (ma com’è ormai d’uso anche nei comics, dove si preferiscono gli antieroi ai supercattivi veri e propri). Il risultato è un film che non lascia segno ma riesce a divertire abbastanza, che lascia molte cose incompiute ma che non dà l’impressione di essere una perdita di tempo. E che fa un grande uso delle belle canzoni di repertorio inserite nella colonna sonora.

Titolo: Suicide Squad (Id.)

Regia: David Ayer

Sceneggiatura: David Ayer

Fotografia: Roman Vasyanov

Interpreti: Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Cara Delevingne, Joel Kinnaman, Viola Davis, Ike Barinholtz, David Harbour, Robin Atkin Downes, Shailyn Pierre-Dixon, James McGowan, Adam Beach, Ben Affleck, Ezra Miller

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 03′

