"Batman v Superman: Dawn of Justice" di Zack Snyder

Warner, 23 Marzo 2016 – Atroce

Per molti Superman è un Dio, per altri una minaccia, tanto che il Senato – spalleggiato dal ricco Lex Luthor – si interroga sulla sua pericolosità. Intanto a Gotham City Bruce Wayne cerca un modo per arginare l’eventuale pericolo kriptoniano, ma un’affascinante e misteriosa donna sembra essere sempre un passo avanti a lui…

«Funzionava, prima che lo rompeste» dice Joe Pesci a due suoi inquilini nel film Il padrone di casa. Si potrebbe dire la stessa cosa a Zack Snyder, che dopo aver reso 300 e Watchmen due vuoti giochini visuali si sta impegnando per fare macerie anche della mitologia di Superman e Batman. Colpa dei dirigenti della Warner Bros., che invece di cercare autori con idee e capacità hanno affidato a lui e a David S. Goyer il lancio in grande stile dell’universo cinematografico ispirato ai fumetti della DC Comics. Ma se questo Batman v Superman doveva essere la base su cui costruirlo, rischiamo di ritrovarci con un buco nero invece di un universo pieno di stelle.

Non contenti di aver ridotto Lex Luthor al rango di psicopatico, Goyer e Chris Terrio (lo sceneggiatore di Argo) provano a condensare trent’anni di fumetti in un’ora e mezza di film, mentre Snyder decide di far durare il film un’ora più del necessario abusando di ralenti e montaggi alternati. Il risultato è che Batman v Superman è un film pomposo e molesto, sottolineato da una musica insopportabile e popolato da personaggi le cui gesta e soprattutto le cui interazioni sembrano non avere alcuna logica. La cosa peggiore di tutte, però, è forse il fatto che agli spettatori di questi personaggi non potrebbe importare meno: che la guerra tra Batman e Superman la vinca il pipistrello o l’alieno non interessa, quale sia la natura della donna che infastidisce Bruce Wayne non conta, quali segreti custodisca il computer di Luthor non ha importanza. Lo spettacolo è frastornante, ma per nulla avvincente né tantomeno emozionante.

Le uniche note positive sono un Ben Affleck sorprendentemente a suo agio nei panni dell’uomo pipistrello e la caustica caratterizzazione di Alfred affidata a Jeremy Irons. Da mani nei capelli, invece, gli inserti che cercano di preparare l’arrivo sul grande schermo della Justice League e di un intreccio che coinvolga quanti più supereroi possibile, in un chiaro tentativo di non perdere il treno saldamente guidato dalla Marvel ma che crea solo confusione a chi di fumetti non ne mastica. E anche se Batman v Superman dovesse essere un successo economico, serve un deciso cambio di direzione se non si vuole portare il nascente universo DC al disastro che questo film fa presagire.

Titolo: Batman v Superman: Dawn of Justice (Id.)

Regia: Zack Snyder

Sceneggiatura: Chris Terrio, David S. Goyer

Fotografia: Larry Fong

Interpreti: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter, Michael Shannon, Scoot McNairy, Callan Mulvey, Tao Okamoto, Brandon Spink, Lauren Cohan, Alan D. Purwin

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 33′