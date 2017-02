"The Walk" di Robert Zemeckis

Warner, 22 Ottobre 2015 – Vertiginoso

Il 7 agosto 1974 il funambolo francese Philippe Petit decide di attraversare la distanza tra una torre e l’altra del World Trade Center tenendosi in equilibrio su una fune d’acciaio, con il semplice e unico scopo di fare spettacolo. Prepara a lungo l’attesa missione con l’aiuto della sua squadra di amici, sfidando sorte e giustizia…

Dopo la parentesi drammatica di Flight, Robert Zemeckis torna a farci sognare con The Walk. Abbandonati i colori e le modalità del genere animazione dopo A Christmas Carol, La leggenda di Beowolf e Polar Express, stavolta sceglie il live action e fa di Petit un eroe in carne ed ossa, con un 3D che amplifica l’eccezionalità della sua storica missione. The Walk si divide in 3 fasi: tutta la prima parte è ambientata a Parigi ed è un po’ un’allegra commediola sulla vita dell’equilibrista sognatore svolta tra espedienti e stenti; la seconda parte è la preparazione al “colpo”: Philippe con tutta la sua allegra brigata, compresa la sua donna, sono già a New York e organizzano il tutto per l’atteso giorno; i 30 minuti finali sono completamente dedicati all’attraversamento da torre a torre.

Ovvio dire che Zemeckis libera tutto il suo slancio visionario nella fase conclusiva del film. Il resto, in particolar modo lo snodo centrale della storia, resta piuttosto debole ma basta quell’ultima mezz’ora tra cielo e nuvole a risollevare completamente gli equilibri di The Walk. La camminata di Petit ci sospende tra vertigine e splendore, tra paura di cadere e voglia di volare; la città vista dall’alto con il 3D toglie fiato e parole, ma anche il funambolo visto dal basso suscita attesa e trepidazione. La regia si gioca tutti i punti di vista migliori per rendere ancora più spettacolare lo scorrere lento di quegli interminabili minuti.

Petit è protagonista e narratore: è lui che racconta, attraverso una postazione extradiegetica, lo svolgersi del “fatto” e forse proprio questa sua presenza rompe un po’ l’effetto “fantastico” di tutto l’evolversi. Molto belle le caratterizzazioni dei personaggi, allo stesso tempo amici e coadiuvanti di Philippe; in particolar modo è davvero divertente la fobia per le elevate altitudini del suo più stretto collaboratore. The Walk è un film spericolato, ma che allo stesso tempo nasconde una morale buona: a volte sfidare l’impossibile è possibile.

Titolo: The Walk (Id.)

Regia: Robert Zemeckis

Sceneggiatura: Robert Zemeckis, Christopher Browne

Fotografia: Dariusz Wolski

Interpreti: Joseph Gordon-Levitt, Guillaume Baillargeon, Émilie Leclerc, Mark Trafford, Inka Malovic, Lucas Ramaciere, Martin Lefebvre, Philippe Bertrand, Laurence Deschenes, Patricia Tulasne, Jean-Robert Bourdage, Sylvie Lemay, Sasha Dominique, Soleyman Pierini

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 2h. 03′