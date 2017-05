Alien Covenant di Ridley Scott

20th Century Fox, 11 Maggio 2017 – Risibile

Dieci anni dopo la scomparsa della Prometheus, la nave colonizzatrice Covenant intercetta una trasmissione radio proveniente da un pianeta molto simile alla Terra. Giunti sulla superficie, i membri dell’equipaggio si trovano però in balia di una razza aliena animale particolarmente letale…

Dopo essersi riavvicinato all’universo di Alien dirigendo Prometheus appena cinque anni fa, Ridley Scott dirige il primo di tre prequel a quella che nel 1979 fu la sua acclamata opera seconda. E se Prometheus fu male accolto da critica e pubblico di tutto il mondo, Alien Covenant di certo non potrà avere un destino migliore, viste le tante brutture che propone allo spettatore in 122 – atroci – minuti.

Se la prima ora di proiezione scorre lenta e noiosa, ma sostanzialmente innocua, è proprio all’apparire dell’alieno che diventa terribilmente chiaro quanto pessima sia la sceneggiatura di John Logan e Dante Harper. Non solo i due hanno creato dei personaggi che in quanto a stupidità non hanno probabilmente rivali in tutta la storia del cinema, ma ogni momento e dialogo che avrebbe voluto essere profondo e persino filosofico, suona invece ridicolo e insensato. Senza contare che l’idea di fare dell’alieno non il Nemico, ma solo un suo mezzo, è già di per sé da mani nei capelli.

Lungo tutta la sua carriera, Ridley Scott è sempre stato bravissimo a “riempire lo schermo”, a dare in pasto agli occhi degli spettatori delle sequenze che lasciassero a bocca aperta. Che si trattasse di duellanti, alieni, replicanti, ma anche donne in fuga, ragazzini sperduti in mezzo al mare o gladiatori dell’antica Roma, i suoi film sono sempre stati in grado di farsi applaudire per la messinscena magistrale. L’aveva dimostrato anche di recente – nell’ottimo Sopravvissuto – The Martian – di non aver perso quel tocco possente che l’ha sempre contraddistinto. Stavolta sì, invece: stavolta non c’è nulla di nulla che meriti di essere osservato. Non c’è una singola scena ripresa in maniera davvero intrigante, non c’è una singola sequenza montata in maniera appassionante, non c’è un singolo momento in grado se non di spaventare anche solo di inquietare. E anzi, ce ne sono un paio da risate a scena aperta, anche per colpa sua.

Alien Covenant è un fallimento artistico con pochi eguali, per il cinema di questo livello. Nemmeno le tante incarnazioni dell’alieno riescono a sollevarlo dall’abisso di oscenità che presenta. Ma ciò di davvero preoccupante è che è ben difficile pensare che i due seguiti potranno essere molto meglio. In effetti, a quasi ottant’anni, una cosa che Ridley Scott non ha ancora perso è la capacità di rovinare il ricordo dei suoi grandi film.

Titolo: Alien Covenant (Alien: Covenant)

Regia: Ridley Scott

Sceneggiatura: John Logan, Dante Harper

Fotografia: Dariusz Wolski

Interpreti: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Amy Seimetz, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby, Uli Latukefu

Nazionalità: USA – Australia – Nuova Zelanda – Regno Unito, 2017

Durata: 2h. 02′