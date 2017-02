Jackie di Pablo Larraín

Lucky Red, 23 Febbraio 2017 – Toccante

L’assassinio di John Fitzgerald Kennedy stravolge la vita della moglie Jacqueline. Mentre il Paese cercherà di riprendersi dalla morte del Presidente, alla First Lady spetterà il compito di organizzare il funerale del marito…

Dopo il successo di No, candidato agli Oscar nel 2012 come miglior film straniero, e Il Club, vincitore del Gran Premio della Giuria a Berlino l’anno scorso, Pablo Larraín sbarca a Venezia con Jackie, biografia filmica di Jacqueline Kennedy, un film struggente che riesce a ritrarre la First Lady come un personaggio complesso e magnetico. Un lavoro scritto e diretto con grande intelligenza, e che una recitazione straordinaria di Natalie Portman contribuisce a trasformare in un film memorabile, tra i migliori della sezione ufficiale di Venezia73.

Larraín costruisce il personaggio di Jackie utilizzando tre espedienti narrativi che si intervallano l’uno con l’altro. La First Lady rilascia un’intervista a un giornale per raccontare i terribili eventi che seguirono la morte del marito, e il giornalista ricorda un vecchio documentario della CBS in cui Jackie offriva una visita guidata alla Casa Bianca. La versione televisiva e sorridente della First Lady si alterna a quella più rancorosa e tagliente che Larraín ritrae durante l’intervista. Ma nemmeno al giornalista Jackie può descrivere fino in fondo il dolore inflitto dalla perdita del marito, e sarà solo nelle lunghe conversazioni con un prete che la versione più intima della First Lady verrà alla luce. Noah Oppenheim firma una sceneggiatura brillante che riesce a convincere sia nelle scene in cui Jackie parlerà della morte del Presidente che in quelle che mostreranno i Kennedy scontrarsi con la amministrazione di Lyndon Johnson. Larraín ricostruisce la visita guidata alla Casa Bianca che Jackie diede nel 1962 e inframezza l’intervista con materiale originale dei primi anni sessanta, riproducendo una tecnica già utilizzata con successo in No.

Ma Jackie è anche la dimostrazione del talento cristallino di Natalie Portman. La First Lady che appare nella versione originale del tour della Casa Bianca è identica a quella portata in scena nel film di Larraín. La Portman riesce a riprodurre con una precisione impressionante sia l’accento che i gesti della First Lady, trasformandosi in Jackie con una bravura che lascia a bocca aperta.

Jackie non è un’agiografia della First Lady forse più celebre della storia degli Stati Uniti. È un lavoro molto più profondo e complesso. È la storia toccante di una donna che entrò a far parte di una delle famiglie più potenti del mondo e cercò di non rimanere schiacciata dal peso che essere una Kennedy implicava, una parabola che riesce a commuovere per tutti i suoi 95 minuti.

Titolo: Jackie (Id.)

Regia: Pablo Larraín

Sceneggiatura: Noah Oppenheim

Fotografia: Stéphane Fontaine

Interpreti: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Max Casella, Richard E. Grant, Beth Grant, Sunnie Pelant, Corey Johnson, David Caves, Caspar Phillipson, John Carroll Lynch

Nazionalità: USA – Cile – Francia, 2016

Durata: 1h. 35′